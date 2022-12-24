Kadri Gürsel’e göre MetroPOLL anketindeki Kılıçdaroğlu sorusu manipülatif

Gazeteci Kadri Gürsel, MetroPOLL Araştırma’nın kasım anketinde ‘Kılıçdaroğlu’na oy verir misiniz’ sorusuna yüzde 38,1 ‘evet’ çıkmasının inandırıcı olmadığını söyledi.

Fotoğraf: CHP

MetroPOLL Araştırma’nın kasım anketinde katılımcılara ”Kılıçdaroğlu’na oy verir misiniz” diye sorulmuş buna yüzde 38,1 ‘evet’, yüzde 56,7 ‘hayır’ oyu çıkmıştı.

2 bin 122 kişiyle yapıldığı belirtilen ankette CHP’ye oy verdiğini söyleyenler arasında bile Kılıçdaroğlu’na yüzde 14,1 düzeyinde ‘hayır’ çıktı.

Anketteki sorunun manipülatif olduğunu belirten Gürsel, “Soru, ‘altılı masanın ortak adayı olsa…’ diye başlamalı” diyerek 14 Aralık’ta İmamoğlu’na verilen cezadan önce yapılan araştırmaların değersiz olduğunu söyledi.

Gürsel, ankette Kılıçdaroğlu’nun oyunun CHP ve HDP’nin toplamı kadar çıkmasıyla ilgili ”İnanalım mı” diye sordu.