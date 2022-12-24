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Yaramazlara biraz batar!

HDP eş başkanlarından Paris’teki saldırı hakkında Türkçe ve Fransızca çağrı

Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne yapılan saldırının aydınlatılmasını isteyen HDP eş başkanları Türkçe ve Fransızca mesaj yayınladı.

HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar. (HDP)

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’nde bir kişi silahla ateş açmıştı. Paris 10’uncu bölgedeki saldırıda üç kişi ölüp üç kişi de yaralanırken; saldırgan gözaltına alınmıştı. Merkez sözcüsü Agit Polat, öldürülenlerin Kürt olduğunu açıklamıştı.


Yapılan saldırının ardından HDP’nin eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Türkçe ve Fransızca yayınlanan mesajla olayın aydınlatılması istendi.

Açıklama şöyle: 

*Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne yönelik vahşi bir saldırı sırasında 3 Kürt yurttaşın hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Öncelikle yapılan bu vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına baş sağlığı yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. 

*Fransa yetkililerinden beklentimiz, faillerin ve saldırıların acil bir şekilde ortaya çıkarılıp kamuoyunu şeffaf bir şekilde aydınlatması yönündedir. Bu tür ırkçı saldırıların önüne geçecek tek yol gerçeğin ivedilikle aydınlatılması olacaktır.

Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne silahlı saldırı: Üç ölü

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