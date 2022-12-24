Sendikaların ‘düşük asgari ücret istediğini’ iddia eden Bilgin’e DİSK’ten çağrı

Açıklanan 8 bin 500 liralık asgari ücret hakkında adını açıklamadığı sendikaların, ‘Siz, 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız’ dediğini iddia eden Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan (DİSK) yanıt geldi.

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Bakan Bilgin’e “Hangi sendika böyle bir talepte bulunup görüş belirtmişse bakan bunları tek tek açıklamak zorundadır” çağrısını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün 2023’te asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını açıklamıştı. Böylelikle temmuzda 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücret, yüzde 54,5 zamlanmış olmuştu.

Asgari ücret belirleme çalışmalarında işçi sendikalarıyla görüştüğünü söyleyen Bilgin, şunları iddia etti:

“Ben bütün sendikalarla görüştüm. İşçi sendikaları başkanlarının taleplerini aldım. Bana gelen en önemli şey şu. Dediler ki ‘Siz, 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız’ dediler. Çünkü ‘bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz, o zaman sendikalar fonksiyonsuz hale gelirler.”

Kısa Dalga’dan Esra Tokat’a konuşan DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, Bakan Bilgin’i, “8 binin çok üzerine çıkmayın” dediğini iddia ettiği sendika temsilcilerinin isimlerini açıklama çağırdı.

Serdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

*Bakan beyin böyle laflar etmesi tüm sendikaları töhmet altında bırakır. Bu sözleri kim söylediyse, hangi sendika böyle bir talepte bulunup görüş belirtmişse bakan bunları tek tek açıklamak zorundadır. Aksi takdirde bakan Bilgin sendikaları suçlayıcı bir konuma düşer.

*Bakan Bey sol gösterip sağ vurmayı seviyor. Hem işçileri korur gibi yaparken sonradan yapması gerekeni yapmak yerine hükümetin ya da sermayenin kendisine söylediği şeyi iştahla yerine getiriyor.

*Daha önce bir konfederasyonda görev yapmış bir Bakanın, kendi konfederasyonunun açıklamış olduğu açlık ve yoksulluk sınırı raporlarının bilimsel değil diye reddetmesi çok ilginç bir durum. Bir devlet yöneticisi tutarlı olmalıdır.