Bakan Bilgin’in iddiası: Sendikalar ‘8 bin liranın çok üzerine çıkmayın’ dedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri sırasında işçi sendikaları başkanlarının kendisine, “8 bin liranın çok üzerinde çıkmayın” dediklerini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün 2023’te asgari ücretin 8 bin 500 lira olacağını açıklamıştı. Böylelikle temmuzda 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücret, yüzde 54,5 zamlanmış olmuştu.

Bakan Bilgin, Habertürk TV’de Kübra Par’la Açık ve Net programının konuğu oldu.

Asgari ücret belirleme çalışmalarında işçi sendikalarıyla görüştüğünü söyleyen Bilgin, “Bunu Türkiye’de ilk defa söylüyorum” diyerek, şu iddiayı dile getirdi:

“Ben bütün sendikalarla görüştüm. İşçi sendikaları başkanlarının taleplerini aldım. Bana gelen en önemli şey şu. Dediler ki ‘Siz, 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız’ dediler. Çünkü ‘bizim toplu sözleşmelerde aldığımız ücreti aşmanızı istemiyoruz, o zaman sendikalar fonksiyonsuz hale gelirler.”

Ne olmuştu?

Resmi açıklamaya göre ülke genelinde özel sektör çalışanlarının yüzde 37’si asgari ücretle çalışıyor. DİSK’e göre bu oran tüm çalışanlar arasında yüzde 60’a yaklaşıyor.

Asgari ücret Haziran 2023’teki seçimler öncesinde seçmen davranışına etkisi nedeniyle de önemli.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 9 bin lira teklif etmiş ve teklifleri kabul edilmezse masada olmayacaklarını duyurmuştu.

Erdoğan bu konuşması nedeniyle asgari ücret için Atalay’la artık görüşülmeyeceğini, toplantıların Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol’la devam edeceğini söylemişti.

Erdoğan, “Asgari ücret konusunu yarın yoluna koymuş olacağız” diye konuşmuştu.