Erdoğan, AKP’siz yılların havalimanıyla övündü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Erzurum’da 1966’da askeri tesis olarak açıldıktan sonra 1993’te uluslararası tarifesiz seferlere açılan havalimanını unuttu; “Havalimanı mı vardı Erzurum’da” diye sordu.

Erdoğan ayrıca muhalefetin iktidara geldiklerinde yaptıkları her şeyi yıkıp eskiye döndüreceklerini iddia etti.

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Erdoğan, Erzurum’da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Erzurum değişiyor. Havalimanı mı vardı Erzurum’da? Ama şimdi var. Şu spor tesisleri kış sporları var mıydı? Ama şimdi bunlar var” dedi. Ancak, Erzurum Havalimanı, 1966’da askeri tesis olarak açıldıktan sonra 1993’te uluslararası tarifesiz seferlere açılmıştı.

‘Her şeyi yıkacaklar’

Erdoğan, konuşmasının devamında da muhalefetin iktidara gelmesi durumunda yapılanların yakılacağını iddia etti: “Amaç ne, Erdoğan’ı ve onun şahsında ‘cumhur ittifakı’nı devirmek. Peki, gelince ne yapacaklar. Bizim yaptıklarımızı yıkacaklar, her şeyi eskiye döndürecekler.”