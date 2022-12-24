Prof. Dr. Naci Görür’den örgütlenme çağrısı: Sesimizi duyuruncaya kadar yılmayacağız

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, yerleşim alanlarının depreme dirençli olmadığını bir kez daha anımsatarak örgütlenme çağrısında bulundu: “Sesimizi duyuruncaya kadar yılmayıp örgütleneceğiz.”

Büyük yıkıma neden olması beklenen İstanbul depremi ve diğer deprem bölgeleriyle ilgili her fırsatta açıklamalar yapan ve gerekli önlemlerin alınması konusunda yetkilileri uyaran Görür, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu kez halka seslendi.

Millet olarak hedefin, ‘deprem kuşaklarındaki yerleşim alanlarını depreme dirençli hale getirmek’ olduğunu belirten Görür, seslerini duyurabilmek için örgütlenilmesi gerektiğinin de altını çizdi:

“Merkezi ve yerel yönetimlerden talepkar olacağız. Bu doğrultuda gayreti olmayan siyasilerden uzak duracağız ve sesimizi duyuruncaya kadar yılmayıp örgütleneceğiz. Ta ki depreme dirençli kentler oluşturup, ailemizin üzerinden bu deprem korkusunu atıncaya kadar. Onun içindir ki, Marmara bölgesinde, İzmir çevresinde, Malatya-Maraş arasında, Hatay bölgesinde ve Hakkari yöresinde öncelikli olmak üzere, İRAP (İl Risk Azaltma Planı) çalışmalarını ciddi olarak uygulamaya sokun ve bunun için gerekli kaynağı ayırın ve gerekli projeleri yapın diyoruz. Artık depremde can kaybı istemiyoruz.”