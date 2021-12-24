Akşam Postası / 24 Aralık 2021

Otogaz ve motorinde indirim; benzinde ÖTV düzenlemesi

Bu geceden itibaren olmak üzere otogazda 72, motorinde 5 kuruş indirime gidildi. Aynı zamanda benzinde 41 kuruş, motorinde 40 kuruş, otogazda 1 TL indirim özel tüketim vergisinin (ÖTV) yerine konulmasında kullanılacak. Böylelikle pompa satış fiyatlarına otogaz ve motorin indirimi yansırken benzin ÖTV’ye takıldı.

İstanbul’da toplu ulaşıma zam

İstanbul’da olağanüstü gündemle toplanan Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde (UKOME) tüm toplu ulaşım ücretlerinde yüzde 36 zam kararı alındı. Servis ücretlerinde ise yüzde 27 oranında zam yapıldı.

Demirtaş: Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, bir kez daha miting çağrısı yaptı.

Araştırma: Yeni asgari ücret daha ele geçmeden ‘açlık sınırı’na takıldı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, aralık ayında açlık sınırının 2022’nin asgari ücretini geçtiğini hesapladı.

Erdoğan, ‘yeni ekonomik iklim’ için yaz aylarını işaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, finansal dengenin oturtulmasıyla, ülkenin yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğini söyledi.

Bankalardaki kredi faizleri daha da arttı

Fonlama maliyetleri yükselen bankalar Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimiyle zaten düşmeyen kredi faizlerini daha da artırıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TL’yi destekleyecek adımları sonrası yılsonunun da yaklaşmasıyla TL mevduat faizlerinde de bu hafta 3-4 puan yükseliş var.

Kılıçdaroğlu: Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kur korumalı mevduat sistemi hakkında şunları söyledi: “Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak mümkün değil. Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var? Köprüler otoyolları havaalanları dövize endeksli faizin de dövize endekseleneceği kimin aklına gelir. Bu iktidar bu yükün altından kalkamaz.”

Antalya’daki Club Summer Garden gece kulübünde dar bir akvaryuma konulan köpekbalığının serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldıhttps://t.co/wiMPbBePL5 pic.twitter.com/IZ2zh9UCW1 — Diken (@DikenComTr) December 24, 2021

Buldan: Cezaevi idaresi bile Aysel Tuğluk’un iyi olmadığını söylüyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz salı günü (21 Aralık) demans tanısı konulan ve Kocaeli Üniversitesi’nin “Cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen infazı ertelenmeyen eski HDP’li milletvekili Aysel Tuğluk’u ziyaret etti.

Ekonomist Ash ‘yeni fark etti’: Hepimiz aptalız, Erdoğan tüm teorileri baştan yazdı

BlueBay Varlık Yönetimi şirketinden Türkiye uzmanı ekonomist Timothy Ash, ekonomi doktrininde genel kabul gören temel maddelerin tersine hareket ederek, ekonomi kurumlarına bu yönde kararlar alınması için baskı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili iğneleyici bir paylaşım yaptı.

Guardian derledi: 2021’in en iyi 20 dizisi

Guardian’ın TV yazarları, 2021’in en iyi televizyon şovları için oy kullandı. Listede BBC yapımı diziler ağır bastı.

Yemek kartı şirketinden 2021 analizi: Öğün başına tutar ne kadar arttı, en çok ne yendi

Yemek kartı hizmeti veren Sodexo’nun 2021 yılı için yeme-içme tercihleri ve harcama alışkanlıkları analizine göre yemek başına harcanan ortalama tutar yüzde 33 arttı.