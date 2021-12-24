Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse Merkez Bankası döviz alımına başlayabilir

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda MB’nin döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.

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Dolar kurunun 18,4’e kadar çıkarak tarihi rekor kırmasının ardından hükümet TL’de kalarak kurdan zarar etmeyi önleyecek bir ürün açıklamıştı. Söz konusu ürün, dövizini bozdurup TL’ye geçenlere kurdan ötürü oluşabilecek zararın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Adım sonrası dolar kuru 18 liranın üstünden 11 liralı seviyelere kadar inmiş durumda.

Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.

Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.

Ancak mevduata döviz koruması ile birlikte kamu bankaları agresif bir şekilde döviz satmaya başlarken, aynı anda MB rezervlerinde doğrudan müdahale olmamasına rağmen sert gerilemeler gözlemleniyor.

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu toplam üç bankacı, Merkez Bankası’nın swap hariç net uluslararası rezervinin bu haftanın ilk üç gününde 8.5 milyar dolar, doğrudan müdahalelerin de başladığı ay başından itibaren ise yaklaşık 18 milyar dolar düştüğünü hesapladı.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) verilerine göre ise yabancı para gerçek kişi mevduatı geçen hafta cuma günü 163.8, bu hafta pazartesi günü 163.5, salı günü ise 163.7 milyar dolar ile yatay bir seyir izliyor.