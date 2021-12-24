Kulüpler Birliği: Anadolu kulüpleri çok ciddi mali sıkıntılar içerisinde

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Anadolu kulüplerimizin geneline baktığımız zaman 200 bin avro oyuncu maaşını dahi karşılayamayacak durumda kulüplerimiz var. Çok ciddi mali sıkıntılar içerisindeler” dedi.

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Kulüpler Birliğinin Maslak’taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Ağaoğlu, şunları söyledi: “Kurdaki dalgalanmaların kulüplerin ekonomisine etkilerini detaylı konuştuk. Bugün özellikle Anadolu kulüplerimiz gerçekten finansal olarak çok zor durumdalar. Süper Lig’de hayatını idame ettirmek zorunda olan bir kulübün maaş bütçesinin, 8-10 milyon avroyla oluşması ancak mümkün olabiliyor. Anadolu kulüplerimizin geneline baktığımız zaman 200 bin avro oyuncu maaşını dahi karşılayamayacak durumda kulüplerimiz var. Çok ciddi mali sıkıntılar içerisindeler.

Azalan naklen yayın gelirleri, seyirci hasılatının ciddi şekilde azalmış olması, ürün satışının yok denecek kadar az olması gibi çeşitli sebepler var. Özellikle biz de dört büyük kulüp olarak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir bu konuda elimizden geldiği ölçüde Anadolu kulüplerimize yardımcı olacağımızın sözünü verdik. Anadolu futbolunu finansal ve sportif anlamda büyük takımlarla mücadele edebilecek bir seviyeye taşıyamadığımız takdirde Türk futbolunun gelişmesini, Türk futbolunun Avrupa’da ve dünyada başarılı olmasını beklememiz hayalperestliğin ötesine geçmez. Onun için bu problemlerini ivedilikle çözmemiz gerekiyor.”

‘300 milyon liralık destek sözü önemli’

AA’nın aktardığına göre Ağaoğlu, kulüplere naklen yayın gelirinden yapılacak 300 milyon liralık desteğin büyük önem taşıdığını ifade ederek şöyle devam etti: “Sayın futbol federasyonu başkanımız, sezon başında naklen yayın gelirinin indirimli olarak imzalanması neticesinde kulüplerimize 300 milyon liralık destek sözü vermişti. Bunu hemen hemen her toplantıdan sonra yineliyorum.

Sayın Nihat Özdemir’in bu sözünü ivedilikle yerine getirmesini talep ediyoruz. Çünkü şu anda özellikle Anadolu kulüplerimizin artık ocak ve şubat ayından sonrasını finansal olarak devam ettirme şansları tamamen ortadan kalkmış durumda. Kulüp başına düşen 15 milyon liranın kendileri için çok büyük anlam ifade ettiğini söylediler kulüplerimiz ki biz de buna katılıyoruz.”