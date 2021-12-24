Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ekonomist Ash ‘yeni fark etti’: Hepimiz aptalız, Erdoğan tüm teorileri baştan yazdı

BlueBay Varlık Yönetimi şirketinden Türkiye uzmanı ekonomist Timothy Ash, ekonomi doktrininde genel kabul gören temel maddelerin tersine hareket ederek, ekonomi kurumlarına bu yönde kararlar alınması için baskı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili iğneleyici bir paylaşım yaptı.

Erdoğan uzun süredir savunduğu ‘faizin enflasyonun nedeni’ olduğuna dair görüşleri doğrultusunda Merkez Bankası’na etki ederek, faizlerin eylül ayından beri 500 baz puan indirilmesini sağlamış, uzmanların anlam veremediği bu süreçte enflasyon fırlarken, TL’de görülmemiş değer kayıpları yaşanmıştı.


Erdoğan da hafta başında yeni ekonomik tedbirleri duyurmak zorunda kalmış, bu kapsamda TL cinsi mevduat sahiplerine kur farkı ödeneceğinin duyurulmasının ardından avro ve dolarda büyük düşüş görülmüştü. Uzmanlarsa dövizdeki düşüşü ‘arka kapıdan’ dolar satışına bağlamış, ‘kur korumalı TL’ adımınıysa ‘örtülü faiz artırımı’ olarak değerlendirmişlerdi.

Ekonomist Ash, yaşanan bu gelişmelerden sonra Twitter’da şunu paylaştı: “Keynes, Friedman, Hayek, Solow, Samuelson, Adam Smith, Kornai, Dornbush, Fed, ECB (Avrupa Merkez Bankası, BOE (İngiltere Merkez Bankası), ben ve tüm Batılı ekonomistler, hepimiz aptalız. Tüm zamanımızı ekonomi öğrenerek harcadık. Erdoğan tüm teorileri baştan yazdı.”

CHP’ye göre bilgi sızdı: Yüklü döviz alım satımı incelensin

Kulis: Arka kapıdan döviz satıldı, imzayı reddeden bürokratlar görevden alındı

MB doları düşürmek için ‘128 milyar protokolü’nü mü devreye soktu?

Merkez Bankası, pazartesi ve salı ‘arka kapıdan’ döviz mi sattı?

Kur korumalı TL, 50 sene önce de denenmiş; Özal ‘Bilgisizliğin vesikası’ demiş

Dolar/TL, peş peşe tarihi zirve sonrası 13’ün altına kadar geriledi

Parasını dolara yatıran emekli: Birileri kazandı ama ben kaybettim

Erdoğan, ‘yeni ekonomik tedbirler’i duyurdu

SON HABERLER

Meraklısına ekonomi sözlüğü!

Diken ekonominin gündemde olduğu bugünlerde, günlük hayatta çok sık duyduğumuz terimleri ve anlamlarını sizler için derledi. 

Tersane İstanbul

Tersane İstanbul bambaşka bir anlayışla tekrar hayata dönüyor. Ama lütfen korkmayın bu sefer gerçekten bir şaheser ortaya çıkıyor sanırım/umarım.