Ekonomist Ash ‘yeni fark etti’: Hepimiz aptalız, Erdoğan tüm teorileri baştan yazdı

BlueBay Varlık Yönetimi şirketinden Türkiye uzmanı ekonomist Timothy Ash, ekonomi doktrininde genel kabul gören temel maddelerin tersine hareket ederek, ekonomi kurumlarına bu yönde kararlar alınması için baskı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili iğneleyici bir paylaşım yaptı.

Erdoğan uzun süredir savunduğu ‘faizin enflasyonun nedeni’ olduğuna dair görüşleri doğrultusunda Merkez Bankası’na etki ederek, faizlerin eylül ayından beri 500 baz puan indirilmesini sağlamış, uzmanların anlam veremediği bu süreçte enflasyon fırlarken, TL’de görülmemiş değer kayıpları yaşanmıştı.

Erdoğan da hafta başında yeni ekonomik tedbirleri duyurmak zorunda kalmış, bu kapsamda TL cinsi mevduat sahiplerine kur farkı ödeneceğinin duyurulmasının ardından avro ve dolarda büyük düşüş görülmüştü. Uzmanlarsa dövizdeki düşüşü ‘arka kapıdan’ dolar satışına bağlamış, ‘kur korumalı TL’ adımınıysa ‘örtülü faiz artırımı’ olarak değerlendirmişlerdi.

Ekonomist Ash, yaşanan bu gelişmelerden sonra Twitter’da şunu paylaştı: “Keynes, Friedman, Hayek, Solow, Samuelson, Adam Smith, Kornai, Dornbush, Fed, ECB (Avrupa Merkez Bankası, BOE (İngiltere Merkez Bankası), ben ve tüm Batılı ekonomistler, hepimiz aptalız. Tüm zamanımızı ekonomi öğrenerek harcadık. Erdoğan tüm teorileri baştan yazdı.”