Parasını dolara yatıran emekli: Birileri kazandı ama ben kaybettim

AYŞEGÜL KASAP

Artan enflasyon karşısında önünü göremeyen ve çareyi değer kaybeden lirasını dövize çevirmekte bulan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün duyurduğu ‘ekonomik tedbirler’ sonrası kurların sert şekilde gerilemesiyle büyük zarar etti.

İsmini vermek istemeyen bir öğrenci ve memur emeklisi Diken’e konuştu. Her şeyin fahiş oranda zamlandığını belirten öğrenci çareyi döviz almakta bulduğunu ifade etti ve “Dolar üzerinden elde ettiğim karla ayı tamamlamayı düşünüyordum” dedi.

Emekli vatandaş ise TL’nin bu kadar hızlı değer kaybetmesi karşısında paniklediğini belirterek, ikramiyesinin bir kısmını dolara yatırdığını söyledi: “Ekonomi daha da kötüleşirse o parayı kullanırım diye düşündüm. Bizim maaşımız artmıyor ama aldığımız ürünlerin hepsinin fiyatı artıyor. Olan yine garibanlara oldu.”

Kapalıçarşı’daki döviz bürolarıyla konuştuğumuzda, bazı vatandaşların çok üzgün şekilde dolarını bozdurmaya geldiğini, ancak döviz alım satımımda herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat çektiler.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamıştı. Erdoğan şunları söylemişti: “Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.”

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da Erdoğan’ın açıklamasından sonra birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozdurulduğunu söylemişti.

Açıklamalar öncesi 18’in üstüne kadar çıkan dolar/TL bugün saat 17:05 itibariyle 13,07 seviyesinde işlem görüyor.

Kurdaki bu hızlı artış beraberinde zamları da getirdi. Vatandaşsa her gün bir lira artan dolar kuru karşısında çareyi parasını dövize yatırmakta buldu.

‘Ayı tamamlamayı düşünüyordum’

Konuştuğumuz bir üniversite öğrencisi, marketten aldığı aynı ürünün her gün zamlandığını belirterek “Bursumu aldıktan sonra bir kısmını dolara yatırdım. Dolar 15 seviyesindeyken aldım, bir kenara koydum. Çünkü markette ürünün fiyatı rafta aynı kalmıyor. Dolar üzerinden elde ettiğim karla ayı tamamlamayı düşünüyordum” dedi.

‘Dolar düştü ama fiyatlar hala zamlı’

Öğrenci şöyle devam etti: “Dolar şimdi düştü ama marketlerdeki zamlı fiyatlar duruyor hala. Zarardayım şu anda. Ayın sonunu nasıl getireceğim kara kara onu düşünüyorum. Kurun düşmesine elbette seviniyorum çünkü bu ülke ekonomisi için olumlu ve olmasını istediğimiz bir şey. Ama şunu merak ediyorum, kur bu kadar yükselirken neredeydiler? Enflasyon bu kadar artarken bu açıklamayı neden yapmadılar? Neyi beklediler? Bu süre zarfında biz sıradan vatandaşlar zarara uğrarken kimler zengin oldu?”

‘Bir gün önceki fiyattan alamıyoruz’

Memur emeklisiyse daha önce böyle bir dönem yaşamadığını belirterek şöyle konuştu: “Türk Lirası bir anda hızlı bir şekilde değer kaybetmeye başladı. Enflasyon da artmaya başladı. Aynı ürünü bir gün önceki fiyattan alamıyoruz. Ekmek 3,5 lira olmuş. Benim emekli maaşım ne ki zaten?”

‘Bir aydır doğalgaz yakmıyorum’

Kimsenin önünü göremediğini, piyasadaki belirsizliğin kendisini kaygılandırdığını belirten emekli şöyle devam etti: “Emekli ikramiyemin bir kısmıyla dolar aldım. Ekonomi daha da kötüleşirse zor günlerde o paradan kullanırım diye düşündüm. İnanın son bir aydır doğalgaz yakmıyorum. Her şey o kadar pahalandı ki. Vatandaşlar panikledi. Bizim maaşımız artmıyor ama aldığımız ürünlerin hepsinin fiyatı artıyor. 17 seviyesinden aldım doları. Oradan elde ettiğim karla artan zamları karşılamayı düşünüyordum, zarar ettim. Bozdurmayacağım ama.”

‘Olan yine biz garibanlara oldu’

İktidarın dolara müdahale etmek için neden bu kadar beklediğini sorguladı emekli vatandaş: “Doların 12 seviyesinde olması da çok kötü. Yine yüksek. Daha bir ay önce 8 liraydı. Ama madem 18’e kadar çıkması engellenebilirdi neden yapmadılar? Neyi beklediler? O süre zarfında fiyatlar zamlandı. Şimdi dolar 12’lere geriledi ama fiyatlar aynı oranda gerilemedi. Görünen o ki bu zaman aralığında zenginler kazandı olan yine biz garibanlara oldu. Birileri kazandı ama ben kaybettim.”

Kapalıçarşı esnafı: Dolar alan da var satan da

Kapalıçarşı’nın nabzını da tuttuk. Görüştüğümüz döviz bürolarının buluştuğu ortak bir nokta vardı: “Değişen hiçbir şey yok. Yani öyle beklendiği gibi dolarını satan çok yok. Dünün aynısı, alan da var satan da.”

Bir döviz bürosu işletmecisi “Zarar edenler üzgün tabi. Ama serbest piyasa bu işte. Kazananlar da oluyor kaybedenler de” dedi.