Yemek kartı şirketinden 2021 analizi: Öğün başına tutar ne kadar arttı, en çok ne yendi

Yemek kartı hizmeti veren Sodexo’nun 2021 yılı için yeme-içme tercihleri ve harcama alışkanlıkları analizine göre yemek başına harcanan ortalama tutar yüzde 33 arttı.

AA’nın aktardığı Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri’nin açıklamasında 80 binden fazla üye işyeri seçeneği sunulduğu ve 1 milyon tüketiciye hizmet verildiği belirtildi.

Şirketin 2021 yılı analizine göre Sodexo bakiyeleriyle yapılan online gıda alışverişi bir önceki yıla göre üç katına çıktı.

En pahalı yemek yenen yer Çekmeköy

Sodexo kullanıcılarının harcamalarına göre, Çekmeköy, İstanbul’da en pahalı yemek yenen yer oldu.

Çekmeköy’de bir yemek için ödenen ortalama tutar 49 lira olarak kaydedilirken, Çekmeköy’ü sırasıyla Kadıköy ve Sancaktepe ilçeleri takip etti.

Bir yıl öncesine göre en yüksek fiyat artışı yüzde 49’la Beykoz ilçesinde gerçekleşti.

İzmir’de ortalama 51 lira yemek tutarıyla Karabağlar, İstanbul’u da geride bırakarak en pahalı ilçe olarak öne çıktı.

Ankara’da ise en pahalı yemek yenen ilçe ortalama 43 lirayla geçen yıla göre yüzde 32 fiyat artışı yaşayan Çankaya oldu.

Türkiye tablosuna bakıldığında ise ortalama bir yemek için ödenen tutar yüzde 33 artarak 41 lira oldu.

Çalışana günlük ortalama 25 lira yüklendi

Sodexo verilerine göre, işverenler, çalışanlarına kişi başına günlük ortalama 25 lira yemek tutarı yüklüyor. Türkiye genelinde 26 lira günlük tutarla Kocaeli, 25 lirayla İstanbul ve 24,6 lirayla Antalya en yüksek günlük tutarı yükleyen iller olurken, Türkiye genelinde çalışanların günlük ortalama harcama tutarlarıyla karşılaştırıldığında, yüklenen bakiyelerin yetersiz kaldığı görüldü..

Uzaktan çalışma ile yemek yeme saatleri esnek bir döneme girdi. Salgın öncesinde öğle yemeği harcamaları 12:00 ve 13:00 saatlerinde yapılırken, evden çalışmanın da etkisiyle salgın döneminde öğle yemeği saatleri 13:00 ve 14:00 arasına kaydı. 2021 yılında en çok 18:00-20:00 saatleri arasında yapılan harcamalarda artış oldu.

Bodrum’dan Pendik’e

Yeme içme için lokasyon tercihleri son iki yıldır, önceki dönemlere göre daha fazla çeşitlendi. Geçen yıl salgına bağlı olarak çalışanların yoğunlukla uzaktan çalıştığı Bodrum’da en yüksek artış yaşanırken, 2021 yılında İstanbul’un Pendik ilçesi yükseliş gösterdi.

Pendik’i yine yerleşimin yüksek olduğu Kadıköy ve Maltepe semtleri takip ederken, iş merkezlerinin yer aldığı İstanbul’un Şişli ve Ankara’nın Çankaya ilçesi paylarını en çok düşüren bölgeler oldu.

En çok kebap yendi

Türkiye’deki çalışanların önceki yıllarda olduğu gibi en çok kebabı tercih ettiği gözlenirken, kebap tercihini fast food takip etti. Kebapta kişi başı harcama tutarı 45 TL oldu.

Kebabı en çok tercih eden sektör enerji sektörü oldu. Perakende sektörü en fazla fast food tercih eden sektör olurken, bu sektörün çalışanları her dört yemekten birini fast food olarak tüketmeyi tercih etti. Finans ve hizmet sektörleri de perakende sektörüne yakın bir harcama alışkanlığı gösterdi.

Mobil ödeme arttı

Sodexo, kullanıcılarının bu dönemdeki hijyen kaygısına cevap vermek amacıyla, sektörle özdeşleşen plastik kart ve yemek çeklerinin üretiminin durdurulduğunu hatırlatarak temassız ödeme alışkanlığının artmasıyla birlikte 2021 yılında önceki yıla göre mobil ödemeyle yapılan işlem sayısı dört kat artttığı belirtildi. .