Kılıçdaroğlu: Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kur korumalı mevduat sistemi hakkında şunları söyledi: “Böyle bir anlayışla ekonomiyi uzun süre ayakta tutmak mümkün değil. Faizi dolara endeksleyen dünyada hangi ülke var? Köprüler otoyolları havaalanları dövize endeksli faizin de dövize endekseleneceği kimin aklına gelir. Bu iktidar bu yükün altından kalkamaz.”

Kılıçdaroğlu, televizyon kanalların Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Dolar kurunun 18,4’e kadar çıkarak tarihi rekor kırmasının ardından hükümet TL’de kalarak kurdan zarar etmeyi önleyecek bir ürün açıklamıştı. Söz konusu ürün, dövizini bozdurup TL’ye geçenlere kurdan ötürü oluşabilecek zararın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Adım sonrası dolar kuru 18 liranın üstünden 11 liralı seviyelere kadar inmiş durumda.

Döviz ve faiz ekseninde yürüyen bir ekonomi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu ayrıca “Tahterevallinin bir tarafında dövizciler diğer tarafında faizciler var. Büyük paralar kazanıyorlar. Sayın Erdoğan bunları sadece seyrediyor” dedi.

Bu ekonomik modelin sürdürülemez olduğunu vurgulayan CHP lideri şöyle devam etti: “Para politikaları kısa sürelidir, esas olan maliye politikalarıdır. Enflasyon ve buna bağlı zamlar arka arkaya gelecek. Bir an önce sandığın gelmesi lazım. Türkiye freni patlamış kamyon gibi 84 milyon perişan halde. Umutsuz değiliz en güç altı ayda çarkları yeniden döndürürüz. Bu iktidar ne yaparsa yapsın güven sorunu var. Siyasi iktidar halka güven verirse çarklar yeniden döner. Asgari ücret zammının ardından memur ve emekliye de en az yüzde 50 zam yapılması lazım.

HDP gelecek hafta bizden randevu istedi. Görüşeceğiz. Parlamentoda bütün siyasi partileri dinleyen tek partiyiz. Bunun demokratik kültür açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş neden hapiste? Sonra da demokrasi var diyorlar. Tam bir aldatmaca.”