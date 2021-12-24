Erdoğan: Stabil bir kur olayı gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘stabil bir kur olayı gerçekleşeceğini’ söyledi.

ATV, A Haber ve A Para ortak canlı yayınında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* (Kur korumalı TL mevduatı) Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak.

* Fiyat indirimleri yapılmazsa bakanlıklarımız bunların üzerine gidecektir. Fiyat artışlarını devlet olarak takip ediyoruz.

* Odalar ve Borsalar Birliği garip garip açıklamalar yapıyor. Başkaları da açıklamalar yapıyor. Bizi en çok üzen durum budur. Kimse, “Aşağıdan baskı alıp bu açıklamaları yapıyorum” diyemez. En büyük baskıyı gören her zaman hükümettir.

* Bunlar Soros’çu.

* (Eski MB başkanı Durmuş Yılmaz) Yol göstericiliğine soyuldu. Hesaba çekecekler. Şu anda milletvekilliği sebebiyle yırtar ama tazminatı da öder.

* Bay Kemal, Merkez Bankası bağımsız değil diyorsun. Merkez Bankası bağımsızlığını sana mı soracak?

* Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Merkez Bankası gibi kurumların gizliliği var.

* HDP siyasi terörist.