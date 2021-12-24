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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, bir kez daha miting çağrısı yaptı.

Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.


Avukatları aracılığıyla Twitter’dan paylaşım yapan HDP’li siyasetçi, “Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım” diye yazdı.

Demirtaş, ‘dışarıda birilerinin halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inandığını’ belirtti.

Demirtaş şunları kaydetti: “Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün. Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız.”

Demirtaş daha önce muhalefet partilerine ortak miting önermiş, erken seçim çağrısı yapmıştı.

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