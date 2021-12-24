Guardian derledi: 2021’in en iyi 20 dizisi

Guardian’ın TV yazarları, 2021’in en iyi televizyon şovları için oy kullandı. Listede BBC yapımı diziler ağır bastı.

Diken, bu listenin ilk 20’sinde yer alanları sizler için derledi.

1- It’s a Sin

1980’lerin başında Londra, şehveti doruklarında yaşamak isteyenler için bir temas noktası haline gelir. Kulüplerin büyük partiler ve kutlamalar yapması, queer topluluklarının hızla büyümesiyle modası geçmiş düşüncelere karşı mücadele de hızlanır. It’s a Sin, 1981’de böyle bir ortamda Londra’ya taşınan bir grup eşcinsel erkeğin hikayesini konu ediyor. Ritchie, Colin ve Roscoe bu kargaşanın ortasında yaşayan gençler. Yolları kesişip kısa süreden dost olan Ritchie, Colin ve Roscoe’nun hayatı, Britanya’da AIDS krizinin hızla artmasıyla alt üst olur.

2- The White Lotus

Komedi ve dramayı bir araya getiren The White Lotus’ta Hawaii’nin lüks, dışarıdan bakınca mükemmel görünen seçkin bir oteline misafir oluyoruz. Dizinin ilk sezonu, bu otele tatil için gelen bir grup insanın ve oradaki çalışanların bir haftalık süreçte başından geçenleri anlatıyor. Daha girişte öğreniyoruz ki bu bir haftanın sonunda otelde birisi ‘öldürülmüş’. Kim ölmüş, kim öldürmüş kısmı ise şimdilik belirsiz… Dolayısıyla rahatlatma yaratması beklenen tatil, gerilimi tırmandırıyor.

3- Mare of Easttown

Dizide küçük bir kentte işlenen gizemli bir cinayeti araştıran dedektif Mare Sheehan, vakanın üzerinde ilerledikçe iç dünyasında da çatışmalar yaşar.

4- Succession

Yayın hayatına 2018 yılında başlayan Succession, yapım ekibinde Adam McKay gibi isimlere yer veriyor olması, başrollerini Brian Cox, Jesse Armstrong gibi isimlerin canlandırması ve müziklerini ise Nicholas Britell’in bestelemesiyle izleyiciyle buluştuğu ilk günden itibaren dikkat çekici bir yapım haline geldi. İlk iki yılı içerisinde toplamda 18 Emmy ödülüne aday olan dizi, bunlardan pek çoğunun kazananı oldu.

Üçüncü sezonu geçen hafta final yapan dizi, Waystar Royco isimli çok büyük bir şirketin sahibi olan Roy ailesine odaklanıyor. Şirketin sahibi ve ailenin babası Logan Roy bir sağlık problemi geçirince kardeşler arasında çok geçmeden yönetim koltuğuna oturmak üzere bitmek bilmeyen bir savaş başlıyor. Bu savaş, Logan Roy yeniden sağlığına yeniden kavuştuğunda bile devam ediyor.

5- Squid Game

Netflix’in rekor kıran yapımı, kısa sürede 94 ülkede 150 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.

Dizi, borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 39 milyon dolarlık ödülü alıp gidebilecekleri umuduyla, kanlı bir hayatta kalma yarışmasının cazibesine kapılmasının hikayesi. Tek bir sorun var: Elenirlerse, bunu yaşamlarıyla ödüyorlar.

6- Feel Good

Feel Good, bağımlılıklarından kurtulup hayatına yeni bir yön vermeye çalışan bir komedyenin yaşamına odaklanıyor. Komedyen Mae Martin, kendi hayatından esinlendiği bu dokunaklı ve muzip dizinin yaratıcılığını ve başrolünü üstlendi.

7- Time

Dizide, sevilen yapımların ‘ölen adamı’ Sean Bean başrolde. Time, İngiliz ceza sistemini farklı hayatlar yaşayan iki adamın gözünden anlatıyor. Öğretmen olan Mark Hebden, kazayla masum bir insanın ölümüne neden olur. Vicdan azabı çeken Mark, dört yıl hapse mahkum edilir. Bilmediği bir dünyaya adım atan Mark’ın dört duvar arasında nasıl yaşanacağını öğrenmesi gerekiyor. Hapishanede gardiyan olarak çalışan Eric Reid ise sorumluğu altındaki insanları korumak için çabalayan bir adamdır. Her gün karşılaştığı birbirinden farklı sorunların üstesinden gelmeye çalışan Eric, tehlikeli bir mahkumun kendisi ile ilgili öğrendiklerinden sonra zor bir seçim yapmak zorunda kalır.

8- Alma’s Not Normal

Sophie Willan’ın kendisinin yazıp başrolde oynadığı dizi, Alma’nın hayalini kurduğu şeyleri yapmaya çalışırken karşılaştığı trajedilerle mücadelesini komik bir dille anlatıyor.

9- Starstruck

Dizide yeni yıla arkadaşıyla sarhoş girmek isteyen Jessie’nin hikayesi anlatılıyor. Jessie, arkadaşıyla gittiği mekanda birisiyle tanışıp tek gecelik bir ilişki yaşadığını düşünür. Ancak Jessie, ilişki yaşadığını kişinin ünlü bir oyuncu olduğunu sonradan fark eder.

10- I Think You Should Leave With Tim Robinson

Ezber bozan Netflix komedisinde her bölümde farklı konuklar yer alıyor. Konukların birbirleriyle olan iletişimi gördüğünde şaşıracaksınız. Absürt mizah sevenler kaçırmamalı.

11-Stath Lets Flats

İngiliz komedilerini sevenler bu diziyi izlemeli.

12- Uprising

Oscar ödüllü yönetmen Steve McQueen ve James Rogan tarafından yönetilen belgesel-dizi, Britanya’da 1981 yılında meydana gelen üç farklı olay ve aralarındaki etkileşime odaklanıyor.

Dizide anlatılanlardan biri 1981’in ocak ayında meydana gelen, 12 siyah gencin yaşamını yitirmesine sebep olan New Cross Yangını. Dizi aynı zamanda mart ayında yaşanan, 20 binden fazla insanın katılım gösterdiği ve Britanyalı siyahlar tarafından organize edilen ilk toplu protesto olan ‘Black People’s Day of Action’ olayını ve nisan ayında gerçekleşen Brixton ayaklanmaları da anlatıyor.

13- The Underground Railroad

Dizi Cora isimli siyah bir kadının yaşamını ele alıyor. ABD’de ırkçılığın daha yoğun olduğu güney bölgesinde geçen dizide Cora, pamuk tarlasında köle olarak çalışan genç bir kadın. Hayat bütün köleler için cehennem ama özellikle Cora için durum daha da kötü. Cora, kendisi gibi köle olan Ceaser ile kaçış planı organize eder. Fakat bu sandıkları kadar kolay olmaz. Onların peşinde acımasız köle avcısı Ridgeway vardır.

Oscar ödüllü Moonlight’ın yönetmeni Barry Jenkins’in yönetmen koltuğunda oturduğu The Underground Railroad, Colson Whitehead’ın aynı adlı Pulitzer ödüllü romanından uyarlandı.

14- Ted Lasso

Ted Lasso, bir Amerikan futbol takımını yönetmek için işe alınan bir adamın hikayesini konu ediyor. Ancak Lasso’nun bu konuda hiç deneyimi yok.

15- We Are Lady Parts

16- WandaVision

Jac Schaeffer tarafından Disney+ için oluşturulan ve 15 Ocak’ta dijital platformda yerini alan Amerikan mini internet dizisi, Marvel Comics’in ‘Wanda Maximoff / Scarlet Witch’ ve ‘Vision’ isimli karakterlerinin hikayesine dayanıyor.

17- This Way Up

18- Back to Life

Back To Life, 18 yıl hapis yattıktan sonra memleketine geri dönüp kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Miri, geçmişi ardından bırakıp kendine yeni bir hayat kurmayı başarabilecek mi?

19- Line of Duty

20- Can’t Get You Out of My Head

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