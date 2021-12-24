Diken

Yaramazlara biraz batar!

AA: Türkiye ve Katar, Kabil havalimanının işletilmesinde Taliban’la prensipte anlaştı

Afganistan’da Türkiye ile Katar’ın, radikal İslamcı örgüt Taliban’la başkent Kabil’deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı ve ülkedeki diğer dört havaalanının işletilmesi konusunda ön anlaşmaya vardığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre dün Kabil’e ulaşan Türk-Katar heyeti, Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı başta olmak üzere diğer dört havalimanının işletilmesi konusunda Taliban’la prensipte mutabakata vardı.


Havaalanlarının işletilmesi konusunda taraflar arasındaki görüşmelerde, detayların belirlenmesi amacıyla karşılıklı teknik ekipler kurulması ve görüşmelerin gelecek günlerde teknik komiteler vasıtasıyla sürdürülmesi konusunda fikir birliği sağlandı.

Kabil’den Katar’ın başkenti Doha’ya geçecek olan Türk–Katar heyetinin ortak çalışmalara devam edeceği belirtildi.

Taliban, eş zamanlı şekilde haziran ayından itibaren şiddetli saldırılarla Afganistan’da birçok ilçeyi, ağustos ayında da vilayet merkezlerini ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla radikal İslamcı örgüt, 15 Ağustos’ta başkanlık sarayı ve kamu binalarını ele geçirerek ülkede kontrolü sağlamıştı.

Erdoğan: Kabil havalimanında bizim açımızdan olumlu gelişme yok

Taliban: Türk askerini olumsuz bir durum meydana gelmemesi için istemiyoruz

Taliban’ın işletmeyi teklif ettiği havalimanında Türkiye güvenliği de istiyor

Erdoğan, Taliban’ın havalimanı teklifini duyurdu

Kalın: Kabil Havalimanı’nın işletmesine devam edebiliriz

MSB: Türk askerinin Afganistan’dan tahliyesi başladı

Reuters: Taliban, Türkiye’den destek istedi

Almanya, ABD, Türkiye ve Taliban’la Kabil Havalimanı’nı görüşüyor

Erdoğan, Kabil misyonunda ısrarlı

Reuters: Türkiye Kabil Havalimanı planını durdurdu

Bahadır Kaynak’ın Türkiye’nin Kabil misyonu ihtimali için yazdığı yazı: Bir Hodor aranıyor

SON HABERLER

Alışverişe gelen Bulgarlar şaşkın

Türk Lirası’ndaki tarihi kayıplar sonrası alışveriş için Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları son bir haftada oluşan yeni rakamlara anlam vermekte zorlandı.