Erdoğan: Kur indi diye daha da indirelim telaşına kapılmamak lazım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, toplantıda kur inişinin hassas bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “Kur inişini, hassas, sanayici ve ihracatçıyı ürkütmeden yürütmek gerek. Kur indi diye daha da indirelim telaşına kapılmamak lazım.”

Cumhurbaşkanı ayrıca dövizde olduğu gibi Türkiye’nin risk primi üzerindeki ‘köpüğün’ de gideceğini ve kripto yasasının da hazır olduğunu, yakında meclise geleceğini söyledi.

Erdoğan toplantı öncesi yaptığı konuşmada ise şunları söylemişti: “Dolar yükselirken fiyatları yükseltenlerin kur düşerken de aynı hızda fiyatları indirmesini bekliyoruz. Fiyat indirimleri gerçekleşmezse, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımız bunun üzerine gidecekler.”

Toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben bankacılık sektörünün yabancı para net genel pozisyonunun 4 milyar dolar artıda olduğunu belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar da “Kamu bankalar müşteri işlem dışında açık pozisyon ile döviz satışı yapmıyor” dedi.