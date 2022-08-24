Akşam Postası / 24 Ağustos 2022

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 7,5, 2022’de yüzde 4 büyümesi bekleniyor

İhracatın artması ve iç talep desteğiyle Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 7,5 büyümesi; Merkez Bankası’nın (MB) faiz indirimine bir gerekçe olarak gösterdiği ikinci yarıda beklenen yavaşlamayla 2022’nin tamamında büyümenin yüzde 4 olması bekleniyor.

İslamcı grubun hedefinde bu kez Fanta Gençlik Festivali var

Türkiye’de festivaller çeşitli bahanelerle art arda iptal edilirken, ‘Müdafaai İslam Hareketi’ isimli bir oluşum Milyon Fest Fethiye ve diğer festivallerin yasaklanmasının kendi girişimleri sayesinde olduğunu öne sürdü, Malatya’daki Fanta Fest’in iptali için çağrıda bulundu.

ORC anketi: AKP’de oy kaybı durdu mu?

ORC Araştırma’nın ağustostaki anketine göre, AKP geçen ayki yüzde 27,1’lik oranından bir miktar yükselerek yüzde 27,3’e çıktı.

İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 19 zam

İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 19,21 zam geldi. Böylece en yakın mesafe ücreti 660 TL, en uzak mesafeyse bin 585 TL oldu.

Madde madde sosyal konut projesi: Ucuz evi kim, nasıl alacak?

TOKİ eliyle yapılacak konutlar için gelir sınırı dışında evi olmama şartı da aranacak. Bu koşulları sağlayanlar projeler açıklandıktan sonra başvurularını yapacak. Sonrasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek.

İstanbul’da hissedilen sıcaklık 44 dereceye kadar çıkacak

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden meteoroloji uzmanı Dr. öğretim üyesi Güven Özdemir, betonlaşma ve nüfusun fazla olduğu yerlerde sıcaklığın nemle birlikte 5-10 derece fazla hissedildiğini belirterek, İstanbul’da hissedilen sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

Erdoğan’a nasip olmadı: Merkel’e sığınmacıları aldığı için UNESCO Barış Ödülü

Almanya’nın eski şansölyesi Angela Merkel, UNESCO Barış Ödülü’nün bu seneki sahibi olacak. Merkel’in 1,2 milyon sığınmacıyı Almanya’ya alması ödülün gerekçesi oldu.

Trump’ın Florida’daki evinden 700 sayfalık ‘gizli belge’ çıkmış

ABD Ulusal Arşivleri, eski ABD başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinden ocak ayında kendilerine teslim edilen belgeler arasında, en az 700 sayfalık ‘gizli belgenin’ olduğunu duyurdu.

İnternetten alınan teknolojik ürünlerde ‘koşulsuz iade’ dönemi sona erdi

Ticaret Bakanlığı tarafından mesafeli sözleşmelerde satıcı adına işlem yapan aracı hizmet sağlayıcılara yeni yükümlülükler getirildi. İnternetten satın alınan cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde ‘koşulsuz iade dönemi’ sona erdi.