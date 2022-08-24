Madde madde sosyal konut projesi: Ucuz evi kim, nasıl alacak?

TOKİ eliyle yapılacak konutlar için gelir sınırı dışında evi olmama şartı da aranacak. Bu koşulları sağlayanlar projeler açıklandıktan sonra başvurularını yapacak. Sonrasında kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek.

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor.

Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde haziran sonunda konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 182 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 TL’ye çıktı.

Bu gidişatı durdurmak için iktidarın attığı adımlar da fayda etmiyor. Konut kiralarına getirilen yüzde 25’lik artış sınırı sonrası da fiyatlarda yükseliş yaşandı.

İstanbul Esenler’de konut teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artışla ilgili yeni önlemlerin geleceğini duyurmuştu: “Yükselişin önüne geçecek hamleyi önümüzdeki ay duyuracağız”.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, projeye ilişkin ”İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanların başvurabileceği projede 240 aya kadar vade imkanı olacak” demişti.

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmaması gerekiyor” demişti.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz ve Erdinç Çelikkan’ın haberine göre sosyal konut projesiyle ilgili öne çıkan ayrıntılar şöyle:

* 81 ilde vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak. 240 aya varan vade imkânı da sağlanacak.

* Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacağı belirtiliyor.

* Sosyal konut projelerinde emekliler, şehitler ve gazi yakınları ile engelliler için özel kontenjan ayrılıyor. Bu yıl ise ilk kez listeye gençler de dahil edildi. 30 yaş altındaki kişilere projelerden yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılmasına karar verildi.

* Hazine’ye ait altyapılı arsalar da yine dar gelirli için satışa sunulacak. Konuta başvurmayanlar arsa için başvuru yapabilecek. Bunun için de evi olmaması şartı aranacak.

* Vatandaş aldığı arsa üzerinde evini yaptırabilecek. Bir de küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi siteleri projeleri hayata geçecek. Bu projeyle üretim ve istihdam desteklenirken, kira öder gibi işyeri sahibi olunması da sağlanacak.

* Konut projelerinde sayılar talebe göre belirlenecek. Bakan Murat Kurum, il il talep belirlenmesi için valiliklere yazı yolladıklarını açıklamıştı.

* TOKİ eliyle dar gelirli için yapılacak sosyal konut projesinin yanında bir de orta ve orta üstü gelir grubu için çalışma var. Emlak Konut GYO öncülüğünde, özel sektörün de dahil olacağı bir konut kampanyası planlanıyor. Geçmişte de yapılan bu kampanyalarda konut kredi faizleri ve peşinatlar düşmüş, taksit ödemeleri ötelenmişti. Uygun ödeme planı sunan kampanyalar yoğun ilgi görmüştü.