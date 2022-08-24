İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 19 zam

İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 19,21 zam geldi. Böylece en yakın mesafe ücreti 660 TL, en uzak mesafeyse bin 585 TL oldu.

Fotoğraf: AA

Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) (UKOME) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugünkü toplantısında artan maliyetler gerekçesiyle alındı. Akaryakıt fiyatları, asgari ücret ve enflasyon artışına dikkat çekilerek zamma ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Görüşmelerin ardından, artan maliyetler çerçevesinde servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam teklifi oya sunuldu.

Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Bu durumda en yakın mesafe 554 TL’den 660 TL’ye, en uzak mesafe (23-25 km) bin 330 TL’den bin 585 TL’ye çıktı.