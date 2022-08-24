Enflasyon liginde son durum: Venezuela artık Türkiye’yle rakip

Venezuela Merkez Bankası (BCV) Başkanı Calixto Ortega, ülke ekonomisinin geçen yıl çift haneli büyüme rakamlarına ulaştığını bildirdi. Ülkedeki enflasyon oranları da düşüşte. En yüksek enflasyona sahip ülke Venezuela artık koltuğu da Zimbabve’ye devretti. Şimdi yarış Türkiye’yle.

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Kasım 2017’de aylık enflasyonun yüzde 50 barajını aşıp hiperenflasyon sürecine girmesinden bu yana, ülkelere göre enflasyon oranlarında ilk sırada Venezuela yer alıyordu. ABD yaptırımları sonrası ülkede önüne geçilemeyen enflasyon ve kur artışı sorunlarının yol açtığı sonuçlardan biri de ekonominin dolarizasyonu olmuştu.

Venezuela’da, 1 Ekim 2021’de para biriminden altı sıfır atılmıştı. Devlet Başkanı Maduro, 16 Ocak’daki açıklamasında, ulusal para birimi Bolivar’la ekonomik işlemlerde yüzde 65 artış görüldüğünü, ekonomik toparlanmanın artarak süreceğini söylemişti.

Bu sene Venezuela’nın petrol üretim ve ihracatını tekrar artırmasıyla birlikte enerji fiyatlarındaki artış ekonomideki son dönemde toparlanmada etkili oldu.

Varil fiyatı 88 dolara ulaşan Venezuela petrolünden bu yılın ilk beş ayında elde edilen petrol geliri, geçen yıla göre yüzde 69 artarak 6,1 milyar dolara ulaştı.

2017’deki krizin başlamasının ardından 51 ayı hiperenflasyonla geçiren Venezuela’da, artışlar son 11 aydır -haziran dışında- tek haneli aylık.

Ülkenin merkez bankası tarafından geçen hafta yayımlanan verilere göre, Venezuela’nın enflasyonu haziranda kaydedilen aylık yüzde 11,4’ten temmuzda aylık bazda yüzde 7,5’e geriledi. Bu da yıllık enflasyonun yüzde 137’ye gerilemesine neden oldu.

İlk altı aylık döneme bakıldığında Türkiye’de enflasyon 42 puan artarken, Venezuela’da 335 puan düştü. Venezuela’nın ocak, şubat, mart ve nisandaki aylık enflasyon artışı da Türkiye’nin gerisinde.

Bu durum Türkiye’nin bulunduğu ‘enflasyon ligi’ndeki sıralamaları da değiştiriyor. Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkesi koltuğunda artık yüzde 257’lik enflasyonla Zimbabve var. İkinci sırada yüzde 168’lik oranla ekonomisi batan Lübnan yer alıyor.

Yüzde 149’luk enflasyonla Sudan üçüncü, yüzde 139’luk enflasyonla Suriye dördüncü sırada. Venezuela beşinci sırada yer alırken, Türkiye yüzde 79,6’lık enflasyonla altıncı sırada yer alıyor. Yani Türkiye’yle Venezuela enflasyon liginde artık iki dişli rakip haline geldi. ENAG’ın yüzde 176 ve ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke’nin yüzde 132’lik ölçümlerini dikkate alırsak Venezuela’da yıllık enflasyonun durumu Türkiye’den daha iyi.

Maduro’dan tek haneli enflasyon hedefi

Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlığında, iş insanlarının katılımıyla bir etkinlikte konuşan Venezuela Merkez Bankası Ortega, ülke ekonomisinin 2021’in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde sırasıyla yüzde 14,65 ve yüzde 19,07 büyüdüğünü söyledi. Ortega, bu yılın ilk üç ayında yüzde 17,04 ve nisan-haziran ayları arasındayse yüzde 18,7 büyüme tahmin ettiklerini bildirdi.

Döviz ve para politikalarının güçlendirilmesinin temel hedefleri olduğunu vurgulayan Ortega, “2022’nin geri kalanı ve gelecek yıl hakkında iyimser olmak için yeterli nedenlerimiz var” dedi.

Ortega, enflasyonun istikrara kavuşturulacağını ve büyüme aşamasına güçlü şekilde devam edileceğinin altını çizerek, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) bilgilerinin güncelleneceğini kaydetti.

Maduro’ysa Ortega’nın sunumunun ardından ekonomik verileri alkışlayarak, ülkenin 2023-2024 arasında tek haneli yıllık enflasyona ulaşacağına inandığını belirtti.