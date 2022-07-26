Türkiye’nin ‘enflasyon ligi’ndeki rakibinde altın paralar tedavüle girdi

‘Enflasyon ligi’nde Türkiye gibi ‘zirveyi zorlayan’ Zimbabve’de, yüksek enflasyonla mücadele önlemleri kapsamında altın madeni paralar tedavüle girdi.

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Zimbabve Doları’nın yıl içinde üçte iki oranında değer kaybetmesi ve özellikle gıda fiyatlarının artması enflasyonu tetiklemişti. Haziran 2022 verilerine göre, yıllık enflasyon oranı yüzde 192 olan ülkede, rekor bir artışla faiz yüzde 80’den 200’e çıkarılmıştı. Ayrıca, Zimbabve Doları’ndaki düzensiz kur artışını önlemek için ABD Doları beş yıl süreyle ülkenin yasal para birimi yapılmıştı.

Zimbabve ay başında bu adımlara ek olarak altın madeni paraların tedavüle gireceğini duyurmuştu. 25 Temmuz itibariyle altın madeni paralar Zimbabve’de kullanılmaya başladı.

The Washington Post’un haberine göre Zimbabve Merkez Bankası, paraların 22-ayar olup üstünde Victoria Şelalesi’nin resmini taşıyacağını açıkladı. Bunun haricinde her bir paranın bir seri numarası olacak ve altının geçerli uluslararası fiyatına ve üretim maliyetine göre satılacak.

Merkez bankası ayrıca madeni paraların hem Zimbabve’de hem de denizaşırı ülkelerde alınıp satılabileceğini ve nakit olarak değiştirilebileceğini söyledi. Bununla birlikte, piyasadaki Zimbabve Doları’nın miktarının azaltılıp değerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Tabii bu yöntemin işe yarayıp yaramayacağı bilinmiyor.

Altın geleneksel olarak enflasyona ve genel ekonomik belirsizliğe karşı ideal bir korunma aracı olsa da, daha önce hiçbir ülke altın para satarak zayıflayan bir para birimiyle başa çıkmaya çalışmamıştı. Uluslararası Para Fonu’nun Zimbabve temsilcisi Carlos Caceres, “Bu anlamda olağandışı” dedi.

Zimbabve Çalışma ve Ekonomik Kalkınma Araştırma Enstitüsü’nde kıdemli araştırmacı olan Prosper Chitambara da “Sıradan bir insan bunu karşılayamaz” dedi.