TL’deki değer kaybı, 1,2 milyon turisti alışverişe çekti: İlk sırada Suudiler var

Türk Lirası’ndaki değer kaybı, Türkiye’nin alışveriş turizminde öne çıkmasına yol açtı. Salgın öncesi yıl olan 2019’da 1,6 milyon turist sadece alışveriş için Türkiye’yi tercih ederken, 2022’nin ilk yarısında bu rakam 1,2 milyona çıkarak tüm zamanların ilk yarı rekorunu kırdı.

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Yerli tüketicinin alışveriş adedinde salgın öncesinin gerisinde kalması, turistlerin ise kur avantajının da etkisiyle harcama rekorları kırması, markaların yönünü yabancılara çevirmesine yol açtı. Kimi bölgede satışlar içinde payı yüzde 50’yi aşan turist alışverişinin yılın tüm aylarına yayılması için çalışma başlatıldı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel’in verdiği bilgilere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye tanıtım filmlerinde alışverişi de ön plana çıkaracak.

Dünya’dan Yener Karadeniz’in haberine göre 90 üye firmaya ait 467 marka ve 59 bin yurtiçi mağazayı temsil eden Öncel, bakanlık ve TÜİK verilerini işaret ederek hem turist sayısı hem kişi başı harcama hem de alışverişte önemli artışlar yaşandığını anlattı. Bunun perakende sektörüne yansımasının da kaçınılmaz olduğunu belirten Öncel, yerlinin açığını şu an turistin kapattığını ifade ederek kimi bölgede satışlarda yabancı oranının yüzde 50’leri aştığını kaydetti.

Yabancıya satışta yüzde 60’a ulaşan var

Tescilli Markalar Derneği Başkanı İzzet Stamati, halihazırda yabancı satış oranının markaya göre değişmekle birlikte yüzde 60’a kadar çıktığını söyledi. Sıralamada ilk sırada Suudilerin geldiğini kaydeden Stamati, onu sırasıyla Kuveyt, İran, Rusya ve Azerbaycan’ın izlediğini dile getirdi. Ancak Türkiye’nin alışveriş destinasyonlarında tercih sıralamasında hala oldukça geride olduğunu anlatan Stamati, “Alınacak daha çok yol var. Özellikle son üründe yüzde 40’ı aşan gümrük vergileri Türkiye’nin rekabetçiliğini negatif etkiliyor. Kurdaki artışa rağmen pahalı kalıyoruz. Türkiye’nin alışveriş turizminde hak ettiği yere gelmesi için vergilerin aşağı yönlü revize edilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra tanıtımların da önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ve Turizm Bakanlıkları’nın eş güdümlü çalışması önem arz ediyor” dedi.