Peker: Erdoğan’ın danışmanı ve ‘Demir Yumruk’ zanlısı çaldıklarını bölüşüyordu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Serkan Taranoğlu’nun ‘Demir Yumruk’ operasyonunda tutuklanan Hüseyin Eryılmaz’la Ankara’da bir AVM’de buluşup ‘devletten çaldıklarını bölüştüklerini’ iddia etti.

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan firmalara yönelik ‘Demir Yumruk’ operasyonu kapsamında gözaltına alınan aralarında Erol Evcil ve Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

Peker, ‘Deli Çavuş’ adlı Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi ve bir takım yeni iddialar ortaya attı.

Organize suç örgütü lideri özetle şunları dedi:

* (Soylu’ya) Biraz da yeni olaylara değinelim mi ne dersin? Eski SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) başkanı Fuat Taşkesenlioğlu’nun kız kardeşi AK Partinin Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve kocası üniversite rektörü Ünsal Ban’ın SPK ile ilgili yolsuzluk dosyalarını yayınlayacağımı söylemiştim.

* Detaylarını seçim öncesi açıklayacağım bazı gelişmeler üzerine aniden boşanma davası açıldı. Sen İçişleri bakanı mısın? Yoksa fedai misin? Zehra Taşkesenlioğlu mahkemeye boşanma dilekçesi verince bu dilekçeyi ilk olarak neden sana yolladı? Ve sen rektör Ünsal Ban’ı bir arkadaşı vasıtasıyla kibar yollu olarak neden tehdit ettirdin?

* SPK’da dönen hikayelerden Ankara Nexlefil merkezli senin hikayelerini daha çok konuşacağız.

* Aslan sülümanımız hani diyor ya Sn. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ı kaybetmekten korkuyorum diye sakın buna inanmayın. Ak Partiye katılmadan önce Tayyip abi ile ilgili söylediği kötü sözlerin haddi hesabı yok. Basın olmadığı yerlerde ise ettiği küfürlerin haddi hesabı yok. Tayyip abi ile ilgili söylediği en iyi söz ‘Bu adam (sayın cumhurbaşkanı için) adam tokuşturmayı ne kadar da seviyor. Böyle delikanlılık mı olur’ diyordu.

* Devleti 25 milyar TL zarara uğratan demir çelik suç örgütlerine karşı yapılan bir operasyonu süslü sülüman devamlı anlatıyor ya sakın inanmayın hepsi yalan.

* Demir çelik piyasasının büyük bir bölümünü kontrol eden hüseyin eryılmaz var. Bu operasyondan dolayı örgüt lideri olarak o da cezaevinde. Ben Balkanlar’dayken bu arkadaşla telefonla görüşüyorduk devamlı. Bu operasyonun olacağından tüm örgüt liderlerinin haberi vardı (demir çelik operasyonundaki örgüt liderleri). Paralarının hemen hemen hepsini yurt dışına kaçırdılar.

* Size televizyon ekranlarından gösterilen, ele geçirilen paralar varya onların hepsini toplasanız 40-50 milyon TL etmez. 25 milyar TL buhar oldu. Ulan bu nasıl olur anlatacam da. Nasıl olduğunu da anlatacam. Başında söz verdik her şeyi anlatacam. Sn. cumhurbaşkanımızın önemli danışmanlarından Serkan Taranoğlu var. Hüseyin Eryılmaz’ın Ankara’daki ofisinde devamlı buluşurlardı. Ancak esas buluşma yerleri Ankara Panora Avm’nin içindeki Beymenin vip odasıdır.

* Ancak bunlar kurnaz, o odada buluştuklarında başka önemli misafirleri de geleceği zaman kamerayı ya bantla ya da başka bir şeyle kapattırıyorlardı. Devletten çaldıklarının hasılat bölüşümü bazen yazıhanede bazen o odada yapılıyordu. Bunlar kurnaz ama aslında aptallar. Odadan çıktıktan sonra yine her yerde kamera var.

* Bunların yardımcılarının ellerinde elbise torbaları olurdu. Ancak o torbaların içinde biraz elbise daha çok da para olurdu. Rüşvet takası daha doğrusu devleti soymaktan elde edilen para bu şekilde pay edilirdi. Bu tahkikatı yöneten Sayın Savcı, bu tahkikatın gerçekten neticelenmesini istiyorsan Cumhurbaşkanı danışmanı serhan tarancının ve hüseyin eryılmaz’ın HTS kayıtlarını ve baz istasyonu kayıtlarını çıkarttırın. Ayrıca biraz önce bahsettiğim Beymenin bu iki kişi vip odasındayken o odadaki kameranın kaç kere kapatıldığına bakın.

* Sülü senin elemanlara söyle bakayım, Ankara İl Emniyet Müdürü servete, organize suçlardan sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı resul hora. Namusun varsa talimatı ver bu kayıtları çıkarsınlar. Sn. Cumhurbaşkanının danışmanı Serkan Taranoğlu senin hiç şansın yok. Seçim öncesi çekeceğim videolarda anlatacağım SPK yolsuzlukları ile ilgili rüşvet amaçlı Whatsapp yazışmaların da elimde.

* Bu serhan öyle bir adi hırsız ki rüşvet istediği holdingin sahibi başka bir Cumhurbaşkanı danışmanının ismini veriyor, ondan da yardım istedim diyor, bizim serhan da holding sahibine ‘Sakın onu karıştırma, o çok para ister’ diyor.

* Sahte hesaptan atılan tweet’lere dahi yenileceksiniz.