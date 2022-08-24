84 gün sonra: İBB, sattığı polis okulu arazisindeki inşaatın ruhsatını iptal etti

CANAN COŞKUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Aralık 2021’de 208 milyon avroya Yapı&Yapı İnşaat’a sattığı İstanbul’un Etiler semtindeki polis okulu arazisine yapılan rezidans ve otel inşaatının ruhsatını iptal etti.

Fotoğraf: Diken

İBB’nin açıklamasına göre, 22 Temmuz 2022’de arazi kontrol edildi ve inşaatın sürdüğü görüldü. 28 Temmuz’da da yapı ruhsatının iptal edilip edilmemesiyle ilgili hukuk müşavirliğinden görüş istendi. Müşavirliğin görüşüne göre inşaatın devam edebilmesi için imar planının yeniden hazırlanarak onaylanması ve sonrasında ilgili idareden yeni yapı ruhsatının alınması gerekiyor.

İstanbul’un en değerli arazilerinden biri olan ve 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarına konu olan Etiler’deki polis okulu arazisinin İBB tarafından satıldığını kamuoyuna Diken duyurmuştu. Halen Atatürk Havalimanı’na inşa edilmesi planlanan ‘millet bahçesi’ projesini de üstlenen şirket, tapu kaydına göre arazinin bedelini Vakıflar Bankası’ndan kullandığı krediyle ödemişti.

Polis okulu arazisi, 2018’de İBB yönetimi henüz AKP’li Kadir Topbaş’tayken 2 milyar 660 milyon TL karşılığında İBB’nin iştiraki KİPTAŞ’a verilmişti. KİPTAŞ da projenin yükleniciliği için bir ihale düzenlemiş, ihaleyi Yapı ve Yapı ve ASTAŞ şirketleri kazanmıştı.

Söz konusu satışı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun aralarında bulunduğu CHP’liler İBB’nin önünde protesto etmiş, arazinin ‘kent parkı’ olmasını talep ettiklerini söylemişlerdi.

İnşaat yeniden başlamıştı

İBB yönetimi İmamoğlu’na geçtikten sonra arazinin park olmasına yönelik herhangi bir işlem uygulanmamıştı. Halk TV’de 20 Aralık 2021’de yayınlanan habere göre, İBB 2 milyar 80 milyon TL karşılığında hisselerini devrederek projeden çekilmişti.

Polis okulu arazisine inşa edilen yapının imar planları 20 Eylül 2019’da iptal edilmiş, Danıştay da İBB’nin hisse devrinden altı ay önce yani 28 Haziran 2021’de bu kararı kesinleştirmişti.

Akat Mahallesi’nin ortasındaki devasa kazı alanı öylece dururken Mayıs 2022’de arazide yeniden inşaat çalışmaları başladı.

Diken’in haberinin yayımlanmasının ardından İBB’den bir hafta boyunca ses çıkmamıştı.

Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker, 6 Haziran’daki yazısında söz konusu satışı hatırlatıp İBB’nin bunu izah etmesi gerektiğini belirtince beklenen açıklama Toker’e gelmişti.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un Toker’i arayarak ilettiği, satış süreci anlatan yazılı açıklamada ne tapu kaydındaki satış bedelinden ne de satış tarihinden bahsedilmişti.

İBB, ‘ticari sır’ diye protokolü paylaşmamıştı

Bunun üzerine Diken’in ulaştığı KİPTAŞ yetkilisi, İBB’nin projedeki payını 8 Kasım 2021’de protokolle devrettiğini, tapunun devredilmesi için protokolde yazan bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtmişti. KİPTAŞ yetkilisi, söz konusu devir işlemi yapılırken araziye inşa edilen yapıların kat irtifakının yapıldığını, imar planlarının Danıştay kararıyla iptal edildiğini söylemişti.

Söz konusu hisse devriyle ilgili satış protokolü ise ‘ticari sır’ olduğu gerekçesiyle paylaşılmamıştı.

Haberin yayınlanmasından sonra Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Beşiktaş Belediyesi’ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne yazı yazarak ‘ruhsatsız kaçak inşaatın ivedilikle durdurulması için gerekli işlemlerin yapılmasını’ talep etmişti, ancak inşaatın durdurulması için hiçbir şey yapılmadı.

Polis okulu arazisindeki inşaat çalışmalarının, pazar günleri de dahil olmak üzere her sabah sabah 7.00’den itibaren başladığı biliniyor.