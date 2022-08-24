ABD’den Çavuşoğlu’nun vize tepkisine yanıt: Hizmet kapasitesini artıracağız

ABD, Türkiye’nin tepkisinden sonra vize işlemleri kapasitesinin artırılacağını açıkladı.

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Son dönemlerde Schengen bölgesine planlanan seyahatler için vize başvurularında bekleme süresi de ret oranları da arttı. Vizedeki bu gecikme sorunu sadece Avrupa Birliği ülkelerini değil ABD’yi de kapsıyor.

Türkiye’den ABD vizesi için başvuran vatandaşlar 15 aya kadar uzayan bekleme süreleriyle karşılaşıyor. ABD, sorunu Covid-19 pandemisinden sonraki yığılmaya bağlasa da Türkiye’ye göre durum kasıtlı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün konuya ilişkin ABD’yi ve ayrıca bazı Avrupa ülkelerini vize başvuru süreçlerini kasıtlı olarak uzatmakla suçlamıştı. Çavuşoğlu bunu seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘zorda bırakma çabası’ olarak nitelemiş ve ”Durum düzelmezse biz de karşı tedbirler alacağız” demişti.

ABD’den yanıt geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Reuters’ın konuya dair sorusunu “Bunun ikili ilişkimizde rahatsız edici olmasını istemiyoruz” diyerek yanıtladı.

Yetkili, Ankara’daki yeni ABD büyükelçiliği binasının açılmasıyla birlikte Washington’ın göçmen dışı rutin vize randevularını yeniden başlatacağını ve böylece vize hizmeti kapasitesinin artırılacağını vurguladı.