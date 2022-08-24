Erdoğan, ‘Kura takılmayın’ dedi, ABD’nin ‘yaptırım mektubu’na değinmeden geçti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni’nde konuştu. Erdoğan, faizle kura ‘takılmamamız’ gerektiğini ve enflasyonun etkisinin dünyada ve Türkiye’de farklı olduğunu söyledi.

Erdoğan konuşmasında ABD’den TÜSİAD’a gönderildiği ortaya çıkan ‘Rusya’yla iş yaparsanız yaptırım uygularız’ içerikli mektuba değinmedi.

Fotoğraf: AA

Bu mektuba ilişkin Wall Street Journal kaynaklı haber TÜSİAD tarafından doğrulanmış ve dernek yönetimi mektubu bakanlıklara ilettiklerini dile getirmişti. Erdoğan, bugünkü konuşmasında konuya değinmeden geçti.

Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündemdeki yerini korurken, benzer bir uyarı da ABD cephesinden gelmiş, uyarıda Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağı vurgulanmıştı. TÜSİAD’a dün, bununla ilgili bir mektup gelmişti.

Erdoğan’sa faiz, döviz kuru ve enflasyonla ilgili konuştu.

“Faiz, kur diye bir mesele yok mu? Elbette var. Bunlara takılı kalırsak Türkiye’ye yazık ederiz” derken enflasyon konusunda şunları söyledi: “Onlarda enflasyon yüzde 9 bizde yüzde 80’e dayandı diyorlar. Onlardaki enflasyonla bizdeki enflasyonun etkileri aynı değil. Ne bütçe disiplininden taviz verdik ne finansal araçları hoyratça kullandık.”

Erdoğan, ‘yeni ekonomi modeli’ uğruna faizleri indirmiş ama kur fırlamıştı. Merkez Bankası politika faizini indirse de piyasada uygulanan faizler artmış ve faiz borçları uçmuştu. Türkiye’deki enflasyon da dünyadaki en yüksek birkaç enflasyondan biri.