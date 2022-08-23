TÜSİAD, ABD’nin ‘yaptırım uyarısı’ haberlerini doğruladı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), ABD Hazine Bakanlığı’nın Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusundaki haberleri doğruladı.

Türkiye, Ukrayna’ya 24 Şubat’ta savaş açan Rusya’yla, Batı’nın ağır yaptırımlarına karşın ticari ve ekonomik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu nedenle Batı’nın Türkiye’ye yaptırım uygulamayı tartıştığı haberler gündemdeki yerini korurken benzer bir uyarı da ABD cephesinden gelmiş; uyarıda Rus kurum ve şahıslarla iş yapan Türk şirket ve bankalarının yaptırımla karşılaşacağı vurgulanmıştı.

TÜSİAD, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardığını doğruladı.

TÜSİAD’ın açıklaması şöyle:

“24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını takip eden günlerde ABD ve AB başta olmak üzere 30’dan fazla ülke Rusya’ya yönelik yaptırım kararları almıştır. Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo’nun, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD’a da iletilmiştir. İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır.”