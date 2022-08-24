İstanbul’da hissedilen sıcaklık 44 dereceye kadar çıkacak

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden meteoroloji uzmanı Dr. öğretim üyesi Güven Özdemir, betonlaşma ve nüfusun fazla olduğu yerlerde sıcaklığın nemle birlikte 5-10 derece fazla hissedildiğini belirterek, İstanbul’da hissedilen sıcaklığın 44 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

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Türkiye’de ağustosta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde geçiyor.

İstanbul’da da ağustosta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu dile getiren meteoroloji uzmanı Özdemir, “Kentte bugünlerde nem oranı yüksek. Nemle hissedilen sıcaklık artıyor ve 32 derecelik sıcaklıkta hissedilen sıcaklık 44 dereceye kadar çıkıyor” dedi.

Özdemir, nemin bölgenin tamamında etkili olduğuna dikkati çekerek, başta İstanbul olmak üzere bölgede hissedilen nemin çarşamba ve perşembe günleri çokfazla olacağını dile getirdi.

‘Pazara kadar nem oranı yüksek’

Önümüzdeki günlerde beklenen yağışın durmasıyla nemin tekrar artacağını belirten Özdemir, şunları kaydetti: “İstanbul’da güneşin batımıyla birlikte hava sıcaklığının sabahın ilk saatlerine kadar azalması bağıl nemi yüzde 96’lara kadar çıkaracak. Gündüz hava sıcaklığının artmasıyla bağıl nem yüzde 63’lere kadar düşecek. Marmara Bölgesi ve İstanbul’da pazar gününe kadar nem oranı yüksek olacak ve yeni haftayla birlikte etkisini az da olsa kaybetmeye başlayacak. Nemin yüksek olması hava sıcaklığını olduğundan daha yüksek hissettirecektir. İnsanlar uyumakta ve rahat hareket etmekte bile zorluk çekecektir.”

‘Betonlaşmanın fazla olduğu yerlerde yüzde 90’

Betonlaşma, yüksek binaların camla kaplanması, yoğun nüfus ve fosil yakıt kullanımının hava sıcaklığının artmasında etkisi olduğunu anlatan Özdemir, betonlaşmayla yüksek binaların rüzgarı kestiğini ve egzoz gazlarının hızlı şekilde havaya yükselmesiyle ısı adaları oluştuğunu söyledi.

Özdemir, bu durumun hava sıcaklığı ve nem oranını anormal derecede değiştirmesiyle insan sağlığının olumsuz yönde etkileneceğini belirtti: “İstanbul, bu durumdan en çok etkilenen şehir. Maalesef nemi alabilecek, tutabilecek yeşil alanlarımız, açık alanlarımız nüfus yoğunluğuna göre yok denecek kadar az. Yani rüzgarın şehre girmesi ve etkisini göstermesi lazım. Metropolün iç kesimlerinde, yerleşimin çok olduğu, binaların yoğun olduğu yerlerde rüzgarın etkisi hemen hemen sıfıra düşüyor. Bundan dolayı da nem birikmesi, hava kirliliği, bu bölgelerde fazla oluyor. Betonlaşmanın ve nüfusun fazla olduğu yerlerde nem oranı yüzde 80-90’lara çıkıyor. Bu durumda hava sıcaklığı betonlaşmanın ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde nemle birlikte 5 ila 10 derece fazla hissediliyor.”