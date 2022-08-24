İlkeleri hatırlatan Akşener: Kılıçdaroğlu’nun adaylığında bir problem yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ‘bir problem olmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: CHP

Altı muhalefet partisinin üçüncü toplantısı sonrası açıklamada cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken nitelikler sıralanmıştı: “Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi…”

Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın ‘Gündem Özel’ programına katılan Akşener, ‘altılı masa’nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuştu.

İYİ Parti lideri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ‘güçlü bir ihtimal‘ olarak görmesine ilişkin şunları söyledi:

“Altı genel başkanın bulunduğu masanın cumhurbaşkanını seçmesi gerektiğini söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu. İkincisi o masanın seçeceği cumhurbaşkanı adayının nasıl birisi olması gerektiğini de birçok defalar kamuoyuyla paylaştı.

İYİ Parti’nin genel başkanı olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyledim. Elbette aday olma konusunda bir problem yok Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere. Ama henüz biz adaylığa dair hiçbir şey konuşmadık. İsimler bazında hiçbir şey konuşmadık sadece ilkeler bazında konuşuyoruz.”