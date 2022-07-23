Akşam Postası / 23 Temmuz 2022

Bolu’daki ‘içme suyu’ zehirlenmesinde can kaybı

Bolu’nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan zehirlenenlerden Eyüp Ertem (49), durumu ağırlaşınca sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

İstanbul’daki ‘zehirlenme’ iddialarına İSKİ’den açıklama: Olumsuz bir durum yok

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kınalıada’da ishal ve kusma şikayeti yaşayan vatandaşların sudan ‘zehirlendiği‘ iddiaları üzerine içme suyu depolarında ve şebekede yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı belirtildi.

Emine Erdoğan’dan ‘Çevre Ajansı’ savunması: Nasıl böyle düşünebilirler?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkanlığı’na mapa ve şamandıra ihale yetkisi verilmesi hakkındaki haberleri değerlendirdi: “Bunları ortaya atanlara inanamıyorum… Nasıl bir şeydir bu? Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler… Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir?”

‘Petshop’lar Kasaplar Odası’na bağlandı’ diyen federasyon başkanı: Yanlış anlaşıldık

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde faaliyet gösteren petshop’ların Kasaplar Odası’na bağlandığını söyleyerek, “Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi” şeklindeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu.

Öğretmen uçmaz, Danıştay uçurur: ‘Astral seyahat’ yalanına vize

Öğrencilere astral seyahat ettiğini, uçarak başka ülkelere gittiğini anlatan din kültürü öğretmenini görevden alan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kararını yerel mahkeme bozdu. MEB’in, Danıştay’a yaptığı temyiz başvurusu da reddedildi.

Kluge, Avrupa’daki aşırı sıcakları ‘kıyamet’e bağladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, son haftalarda Avrupa’yı etkisi altına alan ve can kayıplarına yol açan sıcak hava dalgasının ‘korkutucu ve kıyametle alakalı’ olduğunu söyledi.

Tarkan yeni klibini yayınladı: Bu kez mesaj ‘başımızdakilere’ değil ‘küskün sevgiliye’

Sözleriyle ve klibiyle çok konuşulan ‘Geççek‘ şarkısından sonra yeni işi merakla beklenen Tarkan, bu kez toplumun geniş kesimlerine değil barışmaya ikna etmeye çalıştığı sevgilisine sesleniyor.

Fotoğraf: YouTube/Tarkan

‘Abi nasıl giderim’ sorusundan bıkan simitçi adres tarifleri yazılı tabela yaptırdı

İstanbul’daki Kozyatağı metro istasyonu çıkışında simit satan Özkan Aydoğdu, sürekli adres tarif etmekten bıktığı için üzerinde sıklıkla sorulan yerlerin adreslerinin yer aldığı tabelayı tezgahın önüne koydu.

Yapay zekanın ‘hissiyatlı’ hale geldiğini söyleyen Google mühendisi işten atıldı

Üzerinde çalıştığı yapay zeka projesinin ‘hissiyatlı hale geldiğini’ açıkladıktan sonra Google’daki işinde zorunlu izne çıkarılan mühendis Blake Lemoine atıldı.

John Wick dönüyor: Dördüncü filmden tanıtım yayınlandı

Emekli suikastçi John Wick serinin dördüncü filminde yine herkesi öldürmeye hazır.