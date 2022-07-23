Emine Erdoğan’dan ‘Çevre Ajansı’ savunması: Nasıl böyle düşünebilirler?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkanlığı’na mapa ve şamandıra ihale yetkisi verilmesi hakkındaki haberleri değerlendirdi: “Bunları ortaya atanlara inanamıyorum… Nasıl bir şeydir bu? Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler… Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir?”

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Erdoğan himayesinde kurulan Çevre Ajansı Başkanlığı’na mapa ve şamandıra ihale yetkisi verilmesi hakkındaki haberlere erişim engeli getirilip tekzip edilmiş; haberleri yapan BirGün muhabiri Gökay Başcan’a soruşturma açılmıştı.

Konu hakkında Hürriyet yazarı Fatih Çekirge’ye konuşan Erdoğan, “Bunları ortaya atanlara inanamıyorum… Nasıl bir şeydir bu?” dedi.

Haberlerin ‘yalan olduğu’ için tekzip edildiğini öne süren Emine Erdoğan, şunları söyledi: “Bilin ki bu bir ahlaki meseledir. Nasıl böyle düşünebilirler… Kurulan ajans, devletin resmi kurumu. Bana nasıl bağlı olabilir? Benim o ihalelerle ne ilgim olabilir? Devlet düzeninde böyle bir şey olabilir mi? Benim çevre için, çocuklarımızın geleceği için yaptıklarım ortada. Bunca şey yapıyorum. Sonra böyle bir ahlaki sorunla karşılaşıyorum… İnanın bu bir ahlaki meseledir. Yalan olduğunu tekzip ettik. Kararlar alındı.”