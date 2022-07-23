Avrupa nasıl serinliyor: Viyana, Frankfurt ve Madrid’den inovatif çözümler

Avrupa sıcak hava dalgasının kavurucu etkileriyle sarsılıyor. Aşırı hava olayları, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor, gelecekte daha şiddetli ve daha sık yaşanması bekleniyor.

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Euronews’te yayınlanan habere göre, şehir yönetimleri, kalıcı çözümler sağlayacak daha büyük kararlar alınmasını beklemeden kent sakinlerini rahatlatmak için inovatif çözümleri hayata geçiriyor.

Viyana’nın serin sokakları

Economist dergisinin Küresel Yaşanabilirlik Endeksi’ne göre Viyana, dünyanın en yaşanabilir şehri. Avusturya’nın başkenti 1999’da bir iklim planı oluşturdu, Avrupa’da kentsel ısıyı tespit edip mücadele etmek için strateji belirleyen ilk şehirlerinden biri oldu.

Hava çok bunaltıcı hale geldiğinde, kent sakinleri ‘sis duşları’yla serinleyen sokaklarda yürüyebiliyor.

Bu uygulama belediyenin kamu altyapı planının sadece bir parçası. Yönetim, ısı üreten ve çevreyi kirleten otomobil yerine bisiklet kullanmayı daha cazip hale getirmek için şehirde yeni bir bisiklet rotası oluşturdu ve her yıl 4 bin 500 yeni ağaç dikme sözü verdi.

Viyana, yenilikleri hayata geçirirken işe yarayan eski uygulamaları koruyor. Şehirde halkın kullanabileceği 1000’den fazla içme suyu çeşmesi var. 1920’lerde inşa edilen geniş bir belediye havuzları ağı da bulunuyor.

Frankfurt’un hava koridorları

‘Avrupa Ağaçlar Şehri’ ödüllü Frankfurt, yeşil alan konusunda zaten iyi durumda. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, ağaçlar yaz aylarında yüzey sıcaklıklarını 12 dereceye kadar düşürebiliyor, bu nedenle kamusal alanlarda bulunan yaklaşık 200 bin ağaç şehri serinletiyor.

Yine de, Almanya’nın en sıcak şehirlerinden biri olması sebebiyle Frankfurt’ta ek önlemler alınmış. Bunlardan biri olan ‘hava kanalı‘ sayesinde çevredeki bölgelerden daha soğuk hava çekiliyor. Örneğin, Nidda nehri üzerindeki hava kanalı, yaz gecelerinde saniyede 40 bin metreküp kadar soğuk havanın şehre akmasını sağlıyor.

Frankfurt, bazı yeni binaların bitkilerle kaplı ‘yeşil’ çatılara sahip olmasını şart koşuyor.

Frankfurt Çevre Departmanından Lara-Maria Mohr, ‘Yeşil çatıların sayısız olumlu etkisi olduğunu’ söylüyor: “Binayı koruyorlar, yalıtıyorlar ve soğutuyorlar. Bu da maliyet tasarrufu sağlıyor. Ayrıca gürültüyü yutuyor, ince tozların bitkiler tarafından filtrelenmesini sağlıyor, yoğun yağışlarda yağmurun alt tabaka tarafından emilmesini kolaylaştırıyor.”

Madrid’in klimalı şehir ‘sığınakları’

İspanya’da bir noktaya kadar sıcak yaz günleri bekleniyor.

Geçen hafta, Madrid’de şehir tüm zamanların ısı rekorunu kırarak 40.7 dereceye ulaştı. Akdeniz ülkeleri geleneksel olarak iş ve sosyal yaşamlarını hava sıcaklıkların göre düzenlese de bu özgürlük herkese tanınmıyor.

Madrid’de sokakta çalışan 60 yaşındaki temizlik işçisi José Antonio Gonzalez geçen hafta iş başındayken sıcak çarpması nedeniyle öldü. Olay üzerine sendikalar çalışma koşullarında değişiklik çağrısında bulundu ve sıcaklıkların 39 dereceyi geçtiği durumlarda cadde temizlik hizmetlerinin askıya alınması yönünde bir anlaşma imzalandı.

Madrid’de gelirin düşük olduğu bölgelerde, konutlar yeterli yalıtmaya sahip değil, yeşil alana erişim sınırlı. Yöneticiler bir önlem olarak sıcak hava dalgası sırasında halkı klimalı kütüphanelere ve toplum merkezlerine davet ediyor.

Şehri soğutmak için uzun vadeli bir strateji de var. 2019 ‘Madrid Renk Adası’ planı kapsamında, başkentin çevresinde 75 km uzunluğunda bir ‘yeşil kuşak’ ormanı inşa ediliyor. Bu sayede şehrin ısısının 2 derece düşmesi bekleniyor.