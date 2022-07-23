Tarkan yeni klibini yayınladı: Yap bi güzellik

Sözleriyle ve klibiyle çok konuşulan ‘Geççek‘ şarkısından sonra yeni işi merakla beklenen Tarkan, bu kez toplumun geniş kesimlerine değil barışmaya ikna etmeye çalıştığı sevgilisine sesleniyor.

Tarkan sevgisine kısa mesajla ‘Yap bi güzellik’ diyor

“Geççek, geççek elbet bu da geççek / Gör bak umudun gününü gün etçek / Oh, oh zilleri takıp oynıycaz o zaman / O çiçekten günler çok yakın inan…”

Türkiye geçen şubat ayında yayınlanan ‘Geççek’le uzun süre ‘oynamıştı.’ Hem sözlerle hem de vatandaş portrelerine yer verdiği klibiyle toplumdaki sıkışmışlığı vurgulayan Tarkan, “bu çile de bitcek” diyerek umut vermeyi de ihmal etmemişti.

Müzisyen dün klibiyle birlikte yayınladığı ‘Yap Bi Güzellik’ adlı yeni şarkısında küstüğü sevgilisine sesleniyor:

“Affedelim gitsin / Bu ayrılık bitsin / Tatlı tatlı gel konuşalım / Gel de aşkın gönlünü alalım…”

‘Yap bi güzellik’ şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.

Tüm dijital platformlarda eş zamanlı yayına alınan klibin çekimleri İstanbul’da iki günde tamamlandı. Klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım yaptı.

Tarkan klipte, duvarlarında Devrim Erbil resimlerinin olduğu zevkle döşenmiş lüks rezidans dairesinde elindeki cep telefonundan kah mesaj yazarak kah sesli mesaj göndererek küskün sevgisine sesleniyor. Üstelik, neşesine bakılırsa ikna edeceği konusunda en ufak bir şüphesi de yok.