‘Walking Dead’ hayranlarına bir iyi bir de kötü haber

Zombilerin olduğu postapokaliptik bir dünyada geçen ‘Walking Dead‘ evreni genişliyor ancak hayranlarının beklediği şekilde değil.

2010’da yayınlanmaya başlayan dizinin 11 sezonu var. Daha önce ‘Walking Dead’ film üçlemesi çekileceği açıklanmıştı.

ABD’deki San Diego Comic-Con’a katılan dizinin yıldızları Andrew Lincoln ve Danai Gurira dizinin spin-off’unun yapılacağını duyurdu.

‘Spin-off‘ popüler bir yapımın bir karakteri ya da döneminden yola çıkarak çekilen dizi ve filmler için kullanılan bir terim.

Altı bölümden oluşacak mini dizinin merkezinde Lincoln’nün canlandırdığı Rick Grimes karekteri ile Gurira’nın karakteri Michonne Hawthorne olacak.

Önümüzdeki yıl yayınlanması planlanan henüz ismi açıklanmayan dizinin ‘değişen bir dünyanın değiştirdiği iki karakter arasındaki destansı aşk öyküsünü anlatacağı’ belirtildi.