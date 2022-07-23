Öğretmen uçmaz, Danıştay uçurur: ‘Astral seyahat’ yalanına vize

Öğrencilere astral seyahat ettiğini, uçarak başka ülkelere gittiğini anlatan din kültürü öğretmenini görevden alan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kararını yerel mahkeme bozdu. MEB’in, Danıştay’a yaptığı temyiz başvurusu da reddedildi.

Fotoğraf: AA-Danıştay-Diken

İzmir’de görev yapan ‘din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni’, öğrencilerin ve velilerin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma raporu ile ortaya konulan iddialar arasında, öğretmenin öğrencilere geceleri uçtuğunu söylediği iddiası da yer aldı.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, MEB Maarif Müfettişi’nce hazırlanan soruşturma raporunda özetle şunlar denildi:

“Veli toplantısında davacının diğer öğretmenler ile tartıştığı, öğrencilerle iletişim sorunu yaşadığı, bazı öğrencilerin davacının dersi devam ederken sınıfı terk ettiği ve davacının bu durumdan haberinin olmadığı, öğrenciler arasında adil davranmadığı…”

Öğrenciler, öğretmenin kendilerine astral seyahat ettiğini söylediğini ve geceleri uçarak başka ülkelere gittiğini anlattığını da belirtti. Maarif Müfettişi, öğretmenin ders konularını anlatmadığını ve öğrencilere sınav kağıtlarına göre not takdir etmediğini da soruşturma raporuna yazdı.

Soruşturmanın ardından MEB kararı ile öğretmenin hizmet sınıfı değiştirildi. Öğretmenlikten alınan ve Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne memur olarak ataması yapılan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, karara itiraz etti. Öğretmenin itiraz başvurusu, İdare Mahkemesi’nce haklı bulundu.

Danıştay, kararı bozdu

MEB, kararı temyize götürdü. Bakanlık adına süreci takip eden avukatın temyiz talebi kapsamında Danıştay’a sunduğu dilekçede, “Öğretmenin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği, derslerinde yetersiz olduğu, öğrenci ve veliler ile sorunlar yaşadığı, ders anlatamadığı” kaydedildi. MEB, öğretmenin yetersizliği nedeniyle memur olarak atanmasına yönelik işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı öne sürse de Danıştay İkinci Daire, bakanlığın temyiz istemini reddederek Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını onadı.