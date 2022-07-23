Kluge, Avrupa’daki aşırı sıcakları ‘kıyamet’e bağladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, son haftalarda Avrupa’yı etkisi altına alan ve can kayıplarına yol açan sıcak hava dalgasının ‘korkutucu ve kıyametle alakalı’ olduğunu söyledi.

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Avrupa’daki aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Son olarak İspanya ve Portekiz’de 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgası 1743 kişinin ölümüne yol açmıştı. DSÖ Genel Sekreteri Petteri Taals’sa iklim değişikliğinin dünya genelinde sıcak hava dalgalarını daha sık ve yoğun hale getireceğini söylemişti.

Kluge, yazılı açıklamasında Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle ölümleri değerlendirdi.

İklim değişikliğinin sonucu olarak sıcak hava dalgasının olumsuz etkisine karşı Avrupa ülkelerinin ortak plan hazırlaması gerektiğini söyleyen Kluge, “Mevcut kriz, halk sağlığını ve insanlığın varlığını tehdit etmektedir” dedi.

Kluge, Avrupa genelinde çok sayıda can kaybına sebep olan sıcak hava dalgalarının ‘eşi benzeri görülmemiş, korkutucu ve kıyametle alakalı’ olduğunu söyledi: “Hükümetler boş retorikleri bırakarak Paris Anlaşması’ndaki iklim değişikliğiyle mücadele programını uygulamak üzere siyasi irade göstermelidir.”

DSÖ’nün sıcak havalarda halk sağlığını korumak için yaptığı önerilere dikkati çeken Kluge, “Vücudunuzu soğuk tutun ve su için. Bol ve ince kıyafetler kullanın. Soğuk duş alın. İçki, kafein ile şekerli içeceklerden uzak durun” tavsiyesinde bulundu.

Kluge, sıcak havalara maruz kalan herkesin gün içinde en az iki-üç saati ılıman ortamda geçirmesinin önemine de dikkati çekti.