İspanya’da aşırı sıcaklar en az 500 kişinin ölümüne neden oldu

İspanya’da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.

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Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansı’nca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz’da ‘1975’ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar’ kaydedildi.

Başbakan Pedro Sanchez de 500’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle öldüğünü aktardı.

İspanya’da 10 günü aşkındır zaman zaman 45 dereceyi geçen hava sıcaklıkları, binlerce hektarlık yeşil ve ormanlık alanın küle döndüğü yangınlara yol açmıştı.