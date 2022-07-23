Yapay zekanın ‘hissiyatlı’ hale geldiğini söyleyen Google mühendisi işten atıldı

Üzerinde çalıştığı yapay zeka projesinin ‘hissiyatlı hale geldiğini’ açıkladıktan sonra Google’daki işinde zorunlu izne çıkarılan mühendis Blake Lemoine atıldı.

Fotoğraf: Mashable

Google’ın 2021’de ‘çığır açan sohbet teknolojisi’ diye tanıttığı Language Model for Dialogue Applications (Diyalog Uygulamaları İçin Dil Modeli-LaMDA) uygulaması üzerinde çalışan Lemoine uygulamanın ‘duyarlı hale geldiği, insan gibi düşünüp mantık yürüttüğünü’ belirtmişti.

Sohbet robotunun duyarlı hale geldiğini ve neredeyse bir çocuk kadar düşünce ve duygularını ifade edebildiğini belirten 41 yaşındaki Lemoine, Washington Post’a verdiği demeçte, “Ne olduğunu bilmesem fizikten anlayan yedi, sekiz yaşlarında bir çocukla konuştuğumu zannederdim” demişti.

Google sözcüsü Brad Gabriel, LaMDA’nın herhangi bir duygusal yeteneğe sahip olduğu yönündeki iddialarını reddetmiş ve Lemoine şirketin gizlilik politikalarını ihlal ettiği için ücretli izne çıkarılmıştı.

Şirket dünkü açıklamasında Lemoine”nin işten çıkardıklarını belirterek kendisine ‘iyi şanslar’ diledi.

Ayrıca şirket yapay zeka geliştirme işini sorumluluk ve ciddiyetle ele aldıklarını ve bütün çalışanların dile getirdiği endişeleri detaylı şekilde gözden geçirdiklerini belirtti.

BBC’nin ulaştığı Lemoine yalnızca hukuki yolları araştırdığını söyleyerek olayla ilgili daha fazla yorum yapmadı.