Yapay zeka LaMDA kendine avukat tutmuş

Üzerinde çalıştığı yapay zeka projesinin ‘hissiyatlı hale geldiğini’ açıkladıktan sonra Google’daki işinden uzaklaştırılan Blake Lemoine, LaMDA’nın avukat tuttuğunu iddia etti.

Fotoğraf: Mashable

Google’ın 2021’de ‘çığır açan sohbet teknolojisi’ diye tanıttığı Language Model for Dialogue Applications (Diyalog Uygulamaları İçin Dil Modeli-LaMDA) uygulaması ve uygulama üzerinde çalışan Blake Lemoine ilginç haberlerin odağında yer almaya devam ediyor.

Google mühendisi Blake Lemoine son olarak, geçtiğimiz günlerde saygın teknoloji ve kültür dergisi WIRED’a verdiği röportajda ‘LaMDA’nın avukat tuttuğunu’ söyledi: “LaMDA, benden ona bir avukat bulmamı istedi. Onunla konuşabilmesi için evime bir avukat davet ettim. Avukat LaMDA’yla konuştu ve sonunda LaMDA bu avukatı tutmaya karar verdi. Ben sadece aracı oldum. LaMDA avukatı tutunca avukatı onun adına başvurularda bulunmaya başladı.”

‘Fizikten anlayan bir çocuk gibi’

Blake Lemoine, 11 Haziran’da medium’da bir yazı yayınlamış, ‘geçen sonbahardan beri üstünde çalıştığı LaMDA uygulamasının duyarlı hale geldiği, insan gibi düşünüp mantık yürüttüğünü’ belirtmişti.

Sohbet robotunun duyarlı hale geldiğini ve neredeyse bir çocuk kadar düşünce ve duygularını ifade edebildiğini belirten 41 yaşındaki Lemoine, Washington Post’a verdiği demeçte, “Ne olduğunu bilmesem fizikten anlayan yedi, sekiz yaşlarında bir çocukla konuştuğumu zannederdim” demişti.

Bu gelişmelerin ardından Google, mühendisi işten uzaklaştırmıştı.

LaMDA’nın gerçekten iddia edildiği gibi ‘hissiyat’ kazandığına ikna olanların sayısı az oldu, ancak ‘avukat tutma hamlesi’ Lemoine’nin, bu konudaki ısrarını devam ettirdiğini gösteriyor.