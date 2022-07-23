HDP’den yandaşların ‘Seçimi dağda yapmışlar’ benzeri ‘haber’lerine açıklama

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) iktidar medyasında çıkan çeşitli haberler hakkındaki açıklamasında önceki seçim dönemlere dikkat çekildi: “Başta Yeni Şafak olmak üzere Star, İHA, AHaber, Yeni Asır ve benzeri hükümetin her türlü kötülüğünü savunmayı gazetecilik sanan pek çok basın kurumunun partimizi hedef alarak ‘Seçimi dağda yapmışlar’, ‘Kandil’e çıkan milletvekili oldu’ şeklinde yayınladıkları ‘haberlerin‘ tamamı yalandır.”

Fotoğraf: HDP

HDP açıklamasında bu kuruluşların partilerini hedef alarak ‘Seçimi dağda yapmışlar’, ‘Kandil’e çıkan milletvekili oldu’ şeklinde yaptıkları haberin tamamının iftira olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Partimize karşı 2015’ten beri yürüttüğü kumpas ve komplo zihniyetinin devamıdır. Aynı başlıklar ve kelime kelime aynı kalıplarla partimizi hedef alan bu haberlerin tamamı aynı operasyon merkezlerinde hazırlanmış, aynı tetikçi haberciliğin ürünüdür.”

‘Aynı iftiraları önceki seçim dönemlerinde gördük’

Söz konusu haberlerin önceki seçim dönemlerinde yapıldığı ifade edilen açıklamada Kobani davasında dikkat çekildi: “31 Mart seçimleri başta olmak üzere son dönemlerde yapılan bütün seçimlerde iktidar yetkililerinin dile getirdiği iddialar, şimdi ayarlanmış bir iftiracıya mal edilmiş, Kobanî Kumpas Davası başta olmak üzere partimize ve rehin tutulan arkadaşlarımıza karşı kullanılmaya başlanmıştır. Biz bu iftiraları önceki bütün seçim süreçlerinde gördük. Bu iddiaların tamamını iktidar sözcüleri mesnetsiz bir şekilde seçim kampanyalarının bir parçası olarak kullandılar. İktidarın aynı yalan ve iftiraları bu defa Kobani Kumpas Davasına eklediği bir iftiracıya mal ederek yeniden piyasaya sunması, partimize karşı beslediği korkunun ve siyasetimiz karşısındaki çaresizliğinin göstergesidir.”

‘Aynı iddiaları cemaat de dile getirmişti’

“Buna benzer iftiralar aynı kalıplar ve suçlamalarla 2009’da iktidar ortağı Cemaat ve onun denetimindeki basın kurumları ve yargı mensupları tarafından dile getirilmişti. Şimdi ise AKP iktidarı aynı kumpasçı zihniyeti bugün daha da ileriye taşıyarak sürdürmektedir.”

‘Gülünç duruma düştüler’

Kayyım atanan belediyeler hakkında yandaş basının yaptığı haberlere de değinilen açıklamada, “Kayyımlara gerekçe olarak sunulan ‘belediyeler PKK’ye para aktardı’ yalanı tutmayınca şimdi de yöneticilerimize 16 milyar dolar yardım gönderildiğine ilişkin son derece komik, akla hayale sığmayan iddialarla kendilerini gülünç duruma düşürmüşlerdir” denilerek şöyle devam edildi:

“Vekillerimizin nasıl ve hangi yöntemlerle seçildiğine dair bu iftiraları atanlar 7 Haziran, 31 Mart yerel seçimleri başta olmak üzere yenilgiyi tattıkları seçim sonuçlarına baksın, bütün hile ve engellemelere rağmen YSK’nin ilan ettiği sonuçlardan görsün. Kaldı ki adaylarımızın tamamı il il yapılan ön seçimlerde belirlenmiş ve Türkiye’de 6 milyon insanın oyunu alarak Meclis’e girmişlerdir.

Bu kumpas ve iftira dolu iddiaları gündeme getirenler ve bunu partimize karşı karalama kampanyasının bir parçası olarak sayfalarına taşıyan yandaş basının tamamı bir gün mutlaka tarih ve toplum karşısında hesap verecektir. Aynı zamanda siyaseti ve ülkenin geleceğini yalan ve iftiralar ile dizayn etmeye çalışan gazeteci kılığına girmiş bu kumpasçılardan bağımsız yargının bir gün mutlaka hesap soracağına da inanıyoruz.”