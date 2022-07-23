İstanbul’daki ‘zehirlenme’ iddialarına İSKİ’den açıklama: Olumsuz bir durum yok

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kınalıada’da ishal ve kusma şikayeti yaşayan vatandaşların sudan ‘zehirlendiği‘ iddiaları üzerine içme suyu depolarında ve şebekede yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

Bolu’da yaşanan ‘içme suyu‘ zehirlenmelerinin ardından İstanbul’da da benzer vakaların yaşandığı iddia edildi.

Kınalıada’da ishal ve kusma yaşayan vatandaşların sudan ‘zehirlendiklerini‘ iddia etmesi üzerine İSKİ’den açıklama yapıldı.

Açıklamada, iddiaların ardından yapılan araştırmada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve sağlanan içme suyunun Sağlık Bakanlığı ve Avrupa standartlarına uygun olduğu belirtildi.

ANKA’nın aktardığına göre açıklamada, şöyle dendi:

“22-23 Temmuz 2022 tarihlerinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Kınalıada sakinlerinin içme suyu kaynaklı olumsuzluk yaşadığı iddiaları yer almaktadır.

Kurumumuz İstanbullulara 7 gün 24 saat kesintisiz, sağlıklı ve içilebilir kalitede içme suyunu ulaştırmaktadır. İSKİ’nin şehre sağladığı içme suyu Sağlık Bakanlığı ve Avrupa standartlarına her zaman uygundur.

‘Olumsuz bir duruma rastlanmadı’

Adalar ilçesine, Anadolu Yakası’na sağlanan içme suyu verilmektedir. Ayrıca bölgede idaremizin sorumluluğundaki içme suyu depolarında ve şebekede ekiplerimizce incelemeler yapılmış ve herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır.”