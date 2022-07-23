Çaldıkları saat ‘çakma’ çıkınca sahibine iade ettiler

Napoli’de iki turist şehrin ünlü ‘konukseverliğini‘ farklı bir şekilde deneyimledi.

İtalya’nın turist çekim merkezleriden Napoli’de iki İsviçreli turist şehrin ana meydanlarından Piazza Trieste e Trento’da içkilerini yudumlayarak oturdukları sırada genç bir erkek yanlarına yaklaşıp silah çekti. Turistlerden birini saatini alarak uzaklaştı. Yedi dakika sonra başka bir genç adam turistlerin yanına geldi ve saati sahibine geri verdi.

Fotoğraf: Antonio Visconti

Yaşanan olay oturdukları kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde garson müşterilerine menü verdikten sonra içeri giriyor. Daha sonra meydandan turistlere doğru bir adamın yürüdüğü görülüyor. Turistlerden birinin başına doğru silah tutup kolunda saati çekip alıyor. Saniyeler içinde olup biten olayın ardıdan turistler şok içinde yaşananları garsona anlatıyor.

Dakikalar sonra gelen bir başka adam ellerini havaya kaldırıp silahlı olmadığını göstermeye çalışıyor ve saati geri verip özür diliyor.

Nedeni mi? Saat göründüğünün aksine pahalı bir Richard Mille değil, çakmasıydı.

Bar sahibine göre saati geri getirmeleri iyi niyet göstergesinden ziyade polise ihbar edilme korkusu.

Saat şayet orijinal olsaydı iyi para edecekti. CNN’e konuşan Napoli’de suçla mücadele yürüten Europa Verde (Yeşil Avrupa) partisinin Campania bölge meclisi üyesi Francesco Emilio Borrelli şunları söyledi: “Hırsızlar saatin 300 bin avro değeri olduğunu sandı. Meydan bir süredir suç faaliyetlerinin merkezi oldu. 2109’da çocukların havaya ateş ettiği ‘stesa’ adı verilen bir korkutma tekniği kullanıyorlardı. Geceleri Piazza yasadışı bir otoparka dönüşüyor. Bu bölgedeki sorunları bir süredir bildiriyorum. Turistlerin en çok geldiği yer. Şehirdeki en az güvenli bölgelerden biri oysa en güvenlilerden olmalı.”

Saati çalan hırsızların hemen satmaya götürdüğünü anlatan Borrelli şöyle devam etti: “Satmak için götürdükleri insanlar işlerinde iyiler, orijinal olmadığını gemen anladılar. Hırsızlar da yasayı bildiklerinden saati geri vermek için başka bir çocuk gönderdi. Çünkü barlarda güvenlik kameraları olduğunu biliyorlar, görüntülerinin kaydedildiğini farkındalar. Saati geri getirmiş olmaları daha az ceza anlamına geliyor. Çünkü soyguna teşebbüs etmiş oldular, saati geri getirdiler.”