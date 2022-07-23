‘Abi nasıl giderim’ sorusundan bıkan simitçi adres tarifleri yazılı tabela yaptırdı

İstanbul’daki Kozyatağı metro istasyonu çıkışında simit satan Özkan Aydoğdu, sürekli adres tarif etmekten bıktığı için üzerinde sıklıkla sorulan yerlerin adreslerinin yer aldığı tabelayı tezgahın önüne koydu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Aydoğdu Kadıköy’deki istasyonun 2 numaralı çıkışının önünde 13 yıldır satıcılık yapıyor.

Vatandaşların metrodan çıkıp kendisine sürekli adres sormasını önlemek için sıklıkla sorulan hastaneler, bankalar, okul, toplu taşımada kullanılan duraklar, iş merkezleri, alışveriş mekanları ve mağazalar gibi yerlerin adreslerinin bulunduğu bir tabela hazırlatarak simit arabasının önüne koydu.

Tabela sayesinde vatandaşların adres bulmakta zorlanmayacağını düşünen Aydoğdu, artık eskisi kadar sık sık adres tarif etmeyeceğini umuyor.

Hala soranlar oluyormuş

Aydoğdu güzel tepkiler aldığını dile getirerek, “Sağ olsun herkes beğendi, sosyal medyada paylaşanlar oldu. Benim de hoşuma gitti” dedi.

Tabelayı koymasına rağmen halen adres sormaya devam edenlerin olduğunu anlatan Aydoğdu, şunları söyledi: “Her şeyi yazdım tabelaya. Alışveriş merkezleri, hastaneleri, şirketleri, plazaları, eczaneleri, okulları… Kozyatağı’ndaki merkezi her yerin yazılı olduğu tabela dikkati çekiyor, okuyorlar, gitmek istedikleri yerin adresini rahatlıkla bulabiliyorlar. Benim için de artık sıkıntı olmuyor. Genellikle sabah yoğunluğunda daha çok adres soruluyor. Bu benim için de kolaylık oldu.”