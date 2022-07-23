John Wick dönüyor: Dördüncü filmden tanıtım yayınlandı

Emekli suikastçi John Wick serinin dördüncü filminde yine herkesi öldürmeye hazır.

Fotoğraf: Lionsgate

Keanu Reeves’in canlandırdığı John Wick karakteri emekli bir tetikçiyken çok sevdiği karısından yadigar kalan köpeğinin öldürülmesiyle yeniden elini kana bulamaya başlar.

Serinin dördüncü filminden yayınlanan tanıtımda izleyiciye yine destansı dövüş sahneleri vadedildiği görülüyor.

Revees yumruklarını konuşturduğu antrenmanı sırasında bir ses ona şu soruyu yöneltiyor: “Bunun nasıl biteceğini hiç düşüdün mü? Hiç kimse herkesi öldüremez, sen bile.”

Tanıtım boyunca birtakım ‘kötü adamları’ çeşitli silahlarla etkisiz hale getiren Wick daha sonra Laurence Fishburne’ün canlandırdığı Bowery King karakterine ‘hazırım‘ diyor.

Serinin ilk filmi 2014’te yayınlanmış, son filmi ise en yüksek gişe hasılatı yapan bölümü olmuştu.

John Wick 4’ün 24 Mart 2023’te vizyonda olması bekleniyor.