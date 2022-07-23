Kasaplar Federasyonu başkanı: Petshop’lar Kasaplar Odası’na bağlandı

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ülke genelinde faaliyet gösteren petshop’ların Kasaplar Odası’na bağlandığını şu sözlerle duyurdu: “Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi.”

Fotoğraf: AA-Diken

Osman Yardımcı, kısa süre önce yayınlanan genelgeyle faaliyetleri federasyonlarına bağlanan petshoplarla ilgili açıklama yaptı.

Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Yardımcı, İHA’nın aktardığına göre şunları söyledi:

“Yeni sistemde petshop’lar Kasaplar Odası’na bağlandı. Yeni işletme açacak olanlar artık bize başvuru yapacak. Eski açanlar aynı şekilde devam edecek. Biz de bunların sorumlusuyuz. Bizim alanımız hayvanlar olduğu için, bunlar da hayvan kısmına girdiği için ondan birleştirildi. Petshopları toparlamak da iyi bir şey. Herkes mesleğini yapsın.”

Petshop’larda kedi, köpek satılmasının daha sağlıklı ve güvenli olduğunu savunan Yardımcı, “Zaten internetten hayvan satışının önüne geçilemiyordu. Petshoplar denetleniyor. İnternet üzerinden yapılacak olan hayvan satışları nasıl denetlenecek?” dedi.