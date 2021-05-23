Akşam Postası / 23 Mayıs 2021

Peker’den 7’nci video: Artık parça parça değil, kütle kütle koparacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmaz” diyerek 7’nci videosunu yayınladı. Son videosunu bugüne kadarkilerden farklı bir mekandan yayınlayan Peker ‘yoklama’sını yaptıktan sonra, “Bugün çok çok çok ama çok ciddi konular bölümüne giriş yapmaya başlayacağız” dedi.

Mehmet Ağar faili meçhul cinayetlerden yeniden yargılanacak

İstinaf mahkemesi, aralarında eski içişleri bakın Mehmet Ağar’ın da bulunduğu isimlerin 1990’lı yıllardaki bazı faili meçhul cinayetlerden yeniden yargılanmasına karar verdi.

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Vaka sayısının arttığı tek kent Tunceli ölüm ölüm oranında en sonda

Sağlık Bakanlığı’nın bu haftaki corona virüsü risk haritasında vaka sayısı artan tek kent olarak dikkat çeken Tunceli, aynı zamanda ölüm oranı en düşük kent. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, vaka sayısı artışının, kapanma sürecinde şehir dışından gelenlerden kaynaklandığını belirtti.

Eski HDP Esenler ilçe eş bakanı dahil altı kişi gözaltında

İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda, HDP’nin eski Esenler ilçe eş başkanı N.B.Ö.’nün de aralarında bulunduğu altı kişi gözaltına alındı.

Bakan Yanık’tan ‘tolere edilebilir’ açıklama: Algı operasyonu olduğu apaçık ortada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına şiddette geçen yılın şubat-mart aylarındaki artışı ‘tolere edilebilir‘ bulduğuna ilişkin sözlerinin haberleştirilmesini ‘algı operasyonu’ olarak niteledi: “Cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır.”

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Kendisine ceza kesen polisleri görüntüleyen kişiye gözaltı

İzmit’te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kendisine tutanak tutan polisleri cep telefonuyla görüntüleyen kişi gözaltına alındı.