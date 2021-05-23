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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 23 Mayıs 2021

Peker’den 7’nci video: Artık parça parça değil, kütle kütle koparacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmaz” diyerek 7’nci videosunu yayınladı. Son videosunu bugüne kadarkilerden farklı bir mekandan yayınlayan Peker ‘yoklama’sını yaptıktan sonra, “Bugün çok çok çok ama çok ciddi konular bölümüne giriş yapmaya başlayacağız” dedi.

Sedat Peker’in kardeşi gözaltına alındı

Mehmet Ağar faili meçhul cinayetlerden yeniden yargılanacak

İstinaf mahkemesi, aralarında eski içişleri bakın Mehmet Ağar’ın da bulunduğu isimlerin 1990’lı yıllardaki bazı faili meçhul cinayetlerden yeniden yargılanmasına karar verdi.

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Vaka sayısının arttığı tek kent Tunceli ölüm ölüm oranında en sonda

Sağlık Bakanlığı’nın bu haftaki corona virüsü risk haritasında vaka sayısı artan tek kent olarak dikkat çeken Tunceli, aynı zamanda ölüm oranı en düşük kent. İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, vaka sayısı artışının, kapanma sürecinde şehir dışından gelenlerden kaynaklandığını belirtti.

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Faaliyetini sürdüren masaj salonuna baskın: 14 kişiye ceza kesildi

Eski HDP Esenler ilçe eş bakanı dahil altı kişi gözaltında

İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonlarda, HDP’nin eski Esenler ilçe eş başkanı N.B.Ö.’nün de aralarında bulunduğu altı kişi gözaltına alındı.

Bakan Yanık’tan ‘tolere edilebilir’ açıklama: Algı operasyonu olduğu apaçık ortada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına şiddette geçen yılın şubat-mart aylarındaki artışı ‘tolere edilebilir‘ bulduğuna ilişkin sözlerinin haberleştirilmesini ‘algı operasyonu’ olarak niteledi: “Cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır.”

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Kendisine ceza kesen polisleri görüntüleyen kişiye gözaltı

İzmit’te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kendisine tutanak tutan polisleri cep telefonuyla görüntüleyen kişi gözaltına alındı.

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Google’ın yapay öğrenme alanında çalışan kıdemli mühendislerinden Mustafa İspir, meditasyonun bilim ve eğitim dünyasındaki, Silikon Vadisi’ndeki ve kendi hayatındaki yerini anlattı.

Çocuk Kitaplığı / Tutkal Hanım’ın Kırık Kalpleri: Kalp kırıklığına sıcak çareler

Kalp kırıklığı, çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin hepimizin zaman zaman yaşadığı ve baş etmekte zorlandığı duygulardan biri. Kalp kırıklığı hissini, yaşanmışlıkların fazlalığı nedeniyle yetişkinler olarak daha yoğun ve sık olarak yaşasak da, bu duygu çocuklar için de sıklıkla karşılaşılan ve bana kalırsa onlar açısından çözmesi daha zor bir durum.
Çınar Yayınları tarafından yayımlanan Tutkal Hanım’ın Kırık Kalpleri isimli kitap nerdeyse bu durum için bir nevi ilaç niteliğinde denebilir.

Uzanırken yapabileceğiniz 100 şey

Uzanırken sadece kitap okuyabileceğinizi, uyuyabileceğinizi veya televizyon izleyeceğinizi düşünenlerden misiniz?
Nina Fröhlich, hamilelik dönemini yatarak geçirmek zorunda kalan arkadaşı ile konuşması sonrasında hazırladığı keyifli kitapta, okuyucu için ‘Yatma tipi testi’ de yer alıyor. Testi yapıp, hangi tip ‘yatıcı’ olduğunuzu öğreniyor ve o başlık altındaki aktivitelere bakarak, ilham alabiliyorsunuz. Sokak kısıtlamasının olduğu günlerde ilham verici olabilir!

Yok aslında birbirimizden farkımız!

Çoğu batılı ülkelerde ‘düşman kardeşler’ olarak da tanımlanan Türk ve Yunan halkları arasındaki ilişkileri irdeleyen, ilk kez her iki ülkede aynı anda yapılan büyük çaplı bir anketin sonuçları yayınladı.