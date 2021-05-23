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Yaramazlara biraz batar!

Faaliyetini sürdüren masaj salonuna baskın: 14 kişiye ceza kesildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken masaj salonunun açık olduğunu tespit ederek baskın yaptı. 14 kişiye, 44 bin 150 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Dün gece, masaj salonunun faaliyetini sürdürdüğü bilgisini alıp baskın yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından işyerine idari işlem uygulandı.

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Masaj salonunda çalışan dört yabancı uyruklu kadın ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderdi.

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