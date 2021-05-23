Faaliyetini sürdüren masaj salonuna baskın: 14 kişiye ceza kesildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken masaj salonunun açık olduğunu tespit ederek baskın yaptı. 14 kişiye, 44 bin 150 lira para cezası kesildi.
Dün gece, masaj salonunun faaliyetini sürdürdüğü bilgisini alıp baskın yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından işyerine idari işlem uygulandı.
Masaj salonunda çalışan dört yabancı uyruklu kadın ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderdi.