Hayvan hakları aktivistleri dağıtım merkezlerini kilitledi: McDonald’s şubelerine 24 saat mal gitmedi

Britanya’da hayvan hakları aktivistleri McDonald’s dağıtım merkezlerini bloke ederek fast food zincirinin 2025’e kadar tamamen bitki temelli menüye geçmesini talep etti.
Animal Rebellion isimli sivil itaatsizlik hareketi sürdürülebilir, bitki temelli gıda sistemine geçilmesini talebiyle ülke geneline dağıtım yapan dört ana merkezi kamyonlarla kapattı. Grup 24 saat boyunca süren eylemlerinde McDonald’s şubelerine mal tedariği yapılmasına engel oldu.
Günde 3,5 milyondan fazla müşteriye servis yapan 1300’ün üzerinde restoranın bu dağıtım merkezlerine bağlı olduğunu vurgulayan grup açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Et ve süt ürünleri endüstrisi gezegenimize yok ediyor; ormansızlaştırma, yüksek düzeyde seragazı salımınına neden oluyor, milyarrca hayvanı öldürüyor. 10 mlyar insanı besmelmenin tek sürdürülebilir ve gerçekçi bitki temelli bir gıda zinciri. Organik serbest gezen ve ‘sürdürülebir hayvan temelli seçenekler yetmez.”